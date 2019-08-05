Крупнейшие банки мира решили победить коррупцию

Крупнейшие мировые банки увеличивают число сотрудников в подразделениях, использующих новые технологии и искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).
По ее данным, доля сотрудников банков, которые занимаются расследованием финансовых преступлений, достигает трех процентов от общей численности работников американских и европейских кредитных учреждений. Это более чем в два раза выше уровня 2013 года, отмечает агентство.
По данным BCG, большинство банков теперь проводит ежегодные проверки своих клиентов на предмет отмывания денег, хотя ранее они проводились только раз в три-пять лет. Траты банков на такие проверки достигают 300 миллионов долларов ежегодно.
По оценке инвестиционного банка Mediobanca SpA, на рынке труда образовался дефицит таких сотрудников. В ближайшие два года он будет только расти, поскольку спрос европейских кредитных учреждений на них составит порядка 10 тысяч человек. По данным рекрутерской компании Korn Ferry, в Европе зарплаты таких сотрудников уже выросли на 20 процентов с 2016 года, что значительно выше роста зарплат в остальной части банковского бизнеса.