Крупнейшие банки мира решили победить коррупцию

Крупнейшие мировые банки увеличивают число сотрудников в подразделениях, использующих новые технологии и искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

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По ее данным, доля сотрудников банков, которые занимаются расследованием финансовых преступлений, достигает трех процентов от общей численности работников американских и европейских кредитных учреждений. Это более чем в два раза выше уровня 2013 года, отмечает агентство.

По данным BCG, большинство банков теперь проводит ежегодные проверки своих клиентов на предмет отмывания денег, хотя ранее они проводились только раз в три-пять лет. Траты банков на такие проверки достигают 300 миллионов долларов ежегодно.

По оценке инвестиционного банка Mediobanca SpA, на рынке труда образовался дефицит таких сотрудников. В ближайшие два года он будет только расти, поскольку спрос европейских кредитных учреждений на них составит порядка 10 тысяч человек. По данным рекрутерской компании Korn Ferry, в Европе зарплаты таких сотрудников уже выросли на 20 процентов с 2016 года, что значительно выше роста зарплат в остальной части банковского бизнеса.

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