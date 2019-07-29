Американский банк годами брал на работу преступников

Среди сотрудников американского инвестиционного банка Citigroup обнаружили троих человек, имеющих судимость, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA).

Бывшие преступники (в чем именно они обвинялись, не уточняется) устроились на работу в брокерский департамент. При приеме служба безопасности финансовой корпорации не произвела всех положенных процедур и не устроила тщательную проверку.

Как выяснилось в ходе инспекции со стороны регулятора отрасли, случай оказался не единственным. С начала 2010 года по май 2017-го более 10 тысяч сотрудников были приняты на работу без надлежащей проверки. Как минимум 520 из них не прошли обязательную по американским законам дактилоскопию — снятие отпечатков пальцев.

Помимо этого, многие сотрудники не были официально зарегистрированы, а значит, не имели право называться брокерами и оказывать услуги клиентам, отмечает FINRA.

Citigroup самостоятельно сообщила о нарушениях в FINRA после внутренней проверки. Теперь корпорации придется заплатить штраф в размере 1,25 миллиона долларов. Ее представитель заявила, что вопрос урегулирован.

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