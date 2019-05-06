Обанкротившийся банк выгнали из офиса спустя 12 лет

Представительство одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Lehman Brothers в Лондоне покидает офис спустя почти 12 лет после объявления о банкротстве, передает Bloomberg.

Сейчас европейское подразделение банка занимает лишь угол 23-го этажа башни Citigroup в восточном финансовом районе Лондона. Представители Lehman Brothers уведомили, что покинут офис к июню 2020 года.

В настоящее время над ликвидацией Lehman Brothers International Europe работают менее 20 человек из аудиторской компании PwC. В первые несколько лет после финансового кризиса на 23-м этаже Citigroup трудились порядка 750 человек.

Согласно последним данным, кредиторы европейского подразделения уже получили в сумме 26,4 миллиарда фунтов стерлингов (34,6 миллиарда долларов). Тем не менее банк продолжает осуществлять платежи.

Lehman Brothers обанкротился в сентябре 2008 года. Крах финорганизации стал крупнейшим в американской истории и спровоцировал глобальный финансовый кризис, распространившийся из США на Европу и Азию. После разорения банка в лексиконе американских банкиров появился термин lehman-ized, то есть «повторивший судьбу Lehman Brothers».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!