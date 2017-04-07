Lehman Brothers возместит инвесторам потери по облигациям на миллиард долларов

Американский инвестбанк Lehman Brothers может выплатить около одного миллиарда долларов для урегулирования спора с инвесторами о возмещении их потерь по облигациям, выпущенным банком для финансирования своих проблемных ипотечных кредитов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Банкротство Lehman в 2008 году послужило катализатором мирового финансового кризиса.

Предложенные инвестбанком условия соглашения требуют одобрения суда, который рассмотрит этот вопрос в июле 2017 года. Таким образом, выплаты банка, связанные с ипотекой, достигнут 2,4 миллиарда долларов, отмечает газета.

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Инвесторам необходимо принять решение о том, готовы ли они согласиться на условия, предложенные Lehman, до 1 июня.

В марте агентство Bloomberg сообщило, что с начала глобального экономического кризиса в 2008 году крупнейшие мировые банки заплатили 321 миллиард долларов различных штрафов за отмывание денег, манипулирование рынком и финансирование терроризма.

В январе Deutsche Bank согласился выплатить властям США 7,2 миллиарда долларов для урегулирования по делу, связанному с продажей проблемных ипотечных облигаций перед финансовым кризисом 2008 года.

Lehman Brothers основан в 1850 году. До банкротства в 2008 году был четвертым по величине инвестиционным банком США с годовой выручкой около 50 миллиардов долларов и прибылью в 4 миллиарда долларов.