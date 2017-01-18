Deutsche Bank согласился выплатить США 7,2 миллиарда долларов

Deutsche Bank согласился выплатить властям США 7,2 миллиарда долларов для урегулирования по делу, связанному с продажей проблемных ипотечных облигаций перед финансовым кризисом 2008 года. Об этом говорится в сообщении американского Минюста.

Уточняется, что 3,1 миллиарда долларов — штраф, а остальная часть (4,1 миллиарда долларов) будет выплачена в качестве компенсации ущерба, нанесенного потребителям. В частности, в течение пяти лет банк внесет изменения в действующие кредитные соглашения и окажет помощь заемщикам на эту сумму.

«Deutsche Bank несет ответственность за незаконные операции и безответственные практики кредитования, которыми был нанесен серьезный и продолжительный ущерб инвесторам и американским гражданам», — заявила министр юстиции США Лоретта Линч. Ведомство обвиняло финансовую организацию в манипуляциях на рынке ценных бумаг в преддверии мирового кризиса 2008 года.

17 января журнал Spiegel сообщил, что Deutsche Bank на 90 процентов сократил премии высокопоставленным сотрудникам, в том числе в лондонском и нью-йоркском офисах.

В августе 2016 года бывший риск-менеджер Deutsche Bank Эрик Бен-Арци отказался от вознаграждения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в размере 8,25 миллиона долларов за разоблачение махинаций в банке.

С начала 2008 года Deutsche Bank заплатил свыше 13,9 миллиарда долларов в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям. Это нанесло серьезный ущерб финансовым показателям банка. При этом в правительстве ФРГ в сентябре 2016 года заявили, что речи о подготовке плана спасения кредитной организации не идет.