Мировые банки выплатили 321 миллиард долларов штрафов с 2008 года

С начала глобального экономического кризиса в 2008 году крупнейшие мировые банки заплатили 321 миллиард долларов различных штрафов за отмывание денег, манипулирование рынком и финансирование терроризма. Об этом в четверг, 2 марта, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Boston Consulting Group (BCG).

Большую часть этой суммы собрали регуляторы США, но в ближайшие годы она будет расти, поскольку их коллеги в Европе и Азии также включаются в этот процесс. Только в 2016 году глобальные банки заплатили 42 миллиарда долларов, что на 68 процентов больше, чем годом ранее, подсчитали в BCG.

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Бизнес продолжит сталкиваться с расходами из-за выплаты штрафов, а также с сопутствующими юридическими и судебными издержками, отмечают аналитики BCG в главе с Герольдом Грассхоффом (Gerold Grasshoff). «Управление этими расходами останется одной из основных задач для банков», — указывают они.

Спустя почти 10 лет после финансового кризиса, банковский сектор все еще не полностью оправился от потерь, констатирует BCG.

В январе Deutsche Bank согласился выплатить властям США 7,2 миллиарда долларов для урегулирования по делу, связанному с продажей проблемных ипотечных облигаций перед финансовым кризисом 2008 года. С целом с начала кризиса Deutsche Bank заплатил свыше 13,9 миллиарда долларов в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям.