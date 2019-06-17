«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода

Компания China Railway Construction отказалась сотрудничать со швейцарским инвестиционным банком UBS при размещении долларовых облигаций, пишет The Business Insider. Причиной послужило высказывание аналитика банка о «китайских свиньях», которое многие в стране сочли оскорблением.

Общий объем сделки по размещению еврооблигаций (номинированных в иностранной для эмитента валюте) оценивался примерно в миллиард долларов. UBS должен был выступить главным андеррайтером — агентом по перепродаже бумаг на открытый рынок.

Однако в середине июня главный экономист UBS Пол Донован во время традиционного аудиобрифинга, посвященного росту цен на продукты в Китае, заявил, что инфляция является проблемой «только для китайских свиней», которые болеют чумой. Именно она стала причиной резкого роста цен. Для всех остальных, по его словам, подорожание стало обыденным явлением.

В китайских соцсетях слова Донована назвали оскорбительными для страны и потребовали бойкотировать UBS и его банковские услуги. В результате China Railway Construction заменила андеррайтера — теперь эти функции будут выполнять Citigroup, HSBC и ICBC.

Западные финансисты и экономические журналисты уже призвали UBS защитить Донована от нападок и не применять к нему каких-либо санкций. Его высказывание они называют безобидным.

В прошлом году UBS стал первой западной компанией, которой было позволено приобрести контрольный пакет акций китайского биржевого брокера. Комиссия, полагавшаяся банку по сделке с China Railway Construction, не разглашается, однако, как указывают экономисты, потеря клиента может негативно сказаться на перспективах UBS на китайском рынке.

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