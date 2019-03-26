В Китае посадили в тюрьму главного интернет-цензора

В Китае осудили за взяточничество бывшего главу ведомства по интернет-цензуре. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд города Нинбо (провинция Чжэцзян) во вторник, 26 марта, приговорил 59-летнего Лу Вэя, возглавлявшего Государственную канцелярию интернет-информации, к 14 годам заключения. Также его оштрафовали на три миллиона юаней (447 тысяч долларов).

Все нелегально полученные чиновником деньги и другие материальные ценности конфискуются в пользу государства. Точная сумма не называется. В то же время сообщается, что мужчина согласился с приговором и не будет его обжаловать, сообщает South China Morning Post.

Осужденный имел прозвище «Царь интернета». Он также был известен как горячий сторонник председателя КНР Си Цзиньпина, с которым работал вместе еще с 2007 года, когда последний возглавлял Шанхайский горком Компартии Китая.

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За свою карьеру Лу занимал посты заместителя отдела пропаганды ЦК КПК, замначальника канцелярии ЦК Компартии по внешней пропаганде и пресс-канцелярии Госсовета КНР. В 2015-м журнал Time включил Лу Вэя в список 100 самых влиятельных людей мира.

В феврале 2018 года чиновника исключили из партии и уволили с госслужбы. Центральная комиссия партии по проверке дисциплины Компартии тогда обвинила его в злоупотреблении служебными полномочиями ради личной выгоды.

В феврале сообщалось о пожизненном приговоре китайскому генералу Фан Фэнхуэю. Его дело также связано с коррупцией.

Полномасштабная кампания по борьбе с коррупцией в Китае началась после избрания председателем КНР в марте 2013 года Си Цзиньпина. Он призвал бороться с мздоимством, нанося удары «и по тигру, и по мухе», то есть не щадя ни мелких, ни высокопоставленных чиновников. Главным партийным органом по борьбе с нарушениями в партии является Центральная комиссия КПК по проверке дисциплине.

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