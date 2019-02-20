Генерал набрал взяток и отправился на всю жизнь в тюрьму

В Китае военный суд приговорил к пожизненному заключению генерала, осужденного за коррупцию. Об этом сообщает «Синьхуа» в среду, 20 февраля.

Военного признали виновным в даче и получении взяток, а также «получении больших денежных сумм неизвестного происхождения». Как пишет South China Morning Post, все имущество генерала конфисковано.

Бывшего начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Фан Фэнхуэя признали виновным в нарушении партийной дисциплины и получении взяток, передавало агентство. Расследование в отношении Фана началось в октябре 2018 года. Тогда его исключили из Коммунистической партии Китая, сняли с должности и лишили звания генерала.

Как отмечает Reuters, Фан Фэнхуй участвовал в первой встрече председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа в 2017 году.

В декабре 2018 года сообщалось, что осужденный пожизненно прокурор из Шанхая сдал следователям еще 100 человек.

Полномасштабная кампания по борьбе с коррупцией в Китае началась после избрания председателем КНР в марте 2013 года Си Цзиньпина. Он призвал бороться с мздоимством, нанося удары «и по тигру, и по мухе», то есть не щадя ни мелких, ни высокопоставленных чиновников.

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