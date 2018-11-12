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Севший пожизненно за коррупцию китайский прокурор сдал еще 100 человек

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Чэнь Сюй

В Китае бывший главный прокурор из Шанхая, получивший тюремный срок за коррупцию, назвал имена других причастных к его делу людей. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным источника издания, Чэнь Сюй, которого прозвали «манипулятором закона», сдал следователям еще 100 человек. Отмечается, что в отношении многих из них в настоящее время уже идет следствие.

Мужчина получил пожизненный срок 25 октября, когда суд в Наньнин — столице Гуанси-Чжуанского автономного района — признал его виновным во взяточничестве. Суд постановил, что он с 2000 по 2015 год получил деньги и недвижимость на сумму в 74,2 миллиона юаней (почти 11 миллионов долларов) лично или через членов семьи.

Эксперты отмечают, что мужчину судили лишь по обвинениям в коррупции, и суд не назначил никакого наказания за использование служебного положения для помощи лицам и компаниям или вынесения нужных судебных решений. По данным СМИ, Чэнь Сюй был причастен к судебному спору 2005 года о собственности здания, изначально принадлежавшего компании бизнесмена из Гонконга. Отмечается, что ключевые свидетели в деле погибли при подозрительных обстоятельствах.

Чэнь Сюй родился в Шанхае и там же строил свою карьеру на протяжении 38 лет. Он начал с секретаря суда, пока не дослужился до поста главного прокурора. Он был взят под стражу 1 марта 2018 года.

Полномасштабная кампания по борьбе с коррупцией в Китае началась после избрания председателем КНР в марте 2013 года Си Цзиньпина. Он призвал бороться с мздоимством, нанося удары «и по тигру, и по мухе», то есть не щадя ни мелких, ни высокопоставленных чиновников.

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