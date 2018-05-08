Одного из руководителей Китая посадили пожизненно за взятки

В Китае к пожизненному заключению по обвинению в коррупции приговорили одного из руководителей страны, бывшего члена политбюро Коммунистической партии (КПК) Сунь Чжэнцая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» во вторник, 8 мая.

Бывшего главу парткома города центрального подчинения Чунцин признали виновным в хищении 170 миллионов юаней (около 26,7 миллиона долларов). Его пожизненно лишили политических прав, кроме того, у него конфисковали все имущество, общая стоимость которого не уточняется.

Политик обвинялся в превышении должностных полномочий, продвижении проектов и предпринимательской деятельности, от которой он получал личную выгоду. Приговор был вынесен судом средней ступени китайского города Тяньцзинь.

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Сунь Чжэнцай был арестован летом 2017 года, за несколько месяцев до XIX съезда КПК. Тогда Центральная комиссия партии по проверке дисциплины начала в отношении него расследование по подозрению во взяточничестве.

Сунь был одним из самых перспективных китайских политиков. Некоторые эксперты рассматривали мужчину как кандидата в преемники председателя КНР Си Цзиньпина, после его предполагаемого ухода с поста в 2022 году. Однако отмечалось также, что Сунь не входил в команду Си и не был его протеже.

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