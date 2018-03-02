Китайская CEFC опровергла информацию о задержании главы компании

Китайская энергетическая корпорация CEFC назвала безосновательной информацию о задержании главы компании Е Цзяньмина, передает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Мы обратили внимание на безответственные сообщения некоторых СМИ относительно господина Е Цзяньмина. В связи с этим мы хотим заявить, что эти сообщения не имеют под собой фактического обоснования и не были одобрены ни самим господином Е Цзяньмином, ни компанией», — заявили в CEFC. В сообщении утверждается, что компания продолжает работать «в штатном режиме».

1 марта деловое издание Caixin и гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщили о расследовании и задержании главы CEFC. Утверждалось, что задержание санкционировано председателем КНР Си Цзиньпином.

Примерно за час до официального заявления CEFC China Energy публикации о задержании Е Цзяньмина были удалены с сайтов Caixin и Sina.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин связывает появление информации о задержании Е Цзяньмина с проведением антикоррупционной кампании, продолжающейся на протяжении нескольких последних лет.

«К ней примешаны элементы борьбы за власть. Происходит она под влиянием внутренних китайских факторов — начиная с внутриполитической борьбы и кончая стремлением руководства страны восстановить управляемость и победить коррупцию. И, в принципе, большинство представителей крупного бизнеса в Китае, независимо от их предполагаемой влиятельности и близости к кому-то находятся в зоне риска», — заявил он «Ленте.ру».

В рамках этой внутриполитической борьбы, по словам Кашина, человек может оказаться под расследованием Центральной комиссии по проверке дисциплины, «куда-то скрыться на пару недель, потом снова всплыть на поверхность». При этом противники этого человека могут вбрасывать в медиа-пространство слухи о задержании.

«По опыту могу сказать, что международные сделки, в которых участвуют китайские компании, никогда не срываются в результате внутриполитической борьбы. Так что, как бы не повернулась ситуация с Е Цзяньмином, на сделку по покупке пакета акций «Роснефти» это влияние не окажет. Это исключено. Видимо, и вокруг фигуры Е Цзяньмина продолжается некая борьба, обстоятельств которой мы в России пока просто не можем знать. Как не можем знать пока, и чем она кончится», — добавил эксперт.

Он добавил, что существует масса вариантов развития ситуации, и «без знания конкретно этой истории из первых рук» более точно сказать ничего нельзя.