Игорь Сечин назвал справедливую стоимость «Роснефти»

Объективная стоимость «Роснефти» составляет примерно 130 миллиардов долларов. Об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин в рамках своего визита в Германию.

«Здесь надо учитывать, что факторы, которые привели к снижению стоимости — это политические решения, в частности ввод санкций против компании. Это абсолютно не экономический фактор, который воздействовал на капитализацию». — отметил Сечин. Настоящая стоимость «Роснефти», по его словам, значительно выше. «Мы считаем, что объективная оценка составляет примерно 130 миллиардов долларов. Исходим прежде всего из качества и объема ресурсной базы компании. Если вы будете сравнивать публичные мировые компании в нашем секторе, то увидите, что номер один по ресурсной базе — компания «Роснефть». Себестоимость нашей добычи — тоже очень конкурентная, тратим около 3 долларов для добычи одного барреля нефти».

При этом, как отмечает издание, Сечин не характеризует нефтяной бизнес как «политический». «Здесь нет никакой политики, абсолютно. Нефтяной бизнес – конкурентный. Я убежден, что главное — это контрактные обязательства», — заявил он. Сечин гордится тем, чего он добился на посту руководителя компании, отмечает FAZ. «Нам кое-что удается, это правда. Когда мы начали заниматься компанией 18 лет назад, она добывала 4 миллиона тонн нефти. Сегодня она добывает в жидком эквиваленте 281 млн тонн. Это — неплохой результат», — подчеркнул глава российской компании.

Говоря о развитии сотрудничества с зарубежными партнерами, в частности, о достигнутой недавно договоренности по продаже китайской энергетической компании CEFC China Energy 14,2 процента акций «Роснефти» получит, Игорь Сечин позитивно оценил совместные достижения и новых инвесторов. «У нас есть совместные проекты на территории Китая. В их адрес начиная с этого года мы будем поставлять дополнительные десять миллионов тонн нефти, — сообщил он. — Для нас это неплохо. Китай отличается ростом потребления. Мы будем использовать все возможности наших новых партнеров также для наращивания работы с Китаем. Но тревог тут не должно возникать. В Европу мы стали поставлять значительно больше, 168 миллионов тонн в год. Мы верим в европейский рынок и будем стремиться удержать в нем свою долю».

Днем ранее, 29 января, стало известно, что главы восточногерманских федеральных земель высказались за отмену антироссийских санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные издания Berliner Morgenpost.

«Мы совершенно четко за отмену санкций», — заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг после встречи лидеров восточных земель ФРГ, которая прошла в Берлине. По ее словам, санкции в отношении России показали себя как неэффективные и в тоже время негативно повлияли на многие предприятия сельскохозяйственной и пищевой промышленности, находящиеся в восточногерманских землях.

Кроме того, как сообщало издание Handelsblatt, другой участник этой встречт, премьер-министр Саксонии Анхальта Райнер Хазелоф, заявил, что влияние санкций на восточногерманские компании ощущается острее, чем в западной части страны. Он призвал будущее правительство обсудить тему снятия санкций с России.

Также ранее стало известно, что Rosneft Deutschland GmbH, дочернее общество НК «Роснефть», и немецкая BITUMINA Handel GmbH & Co. KG, дочернее предприятие Basalt-Actien-Gesellschaft подписали контракт на переработку битума и производство полимерно-модифицированных битумных продуктов. Документ предусматривает переработку битума производства НПЗ PCK на установке полимерно-модифицированного битума (ПМБ) компании BITUMINA для производства ПМБ «Альфабит» по собственной рецептуре «Роснефти».

Германия является стратегическим партнером «Роснефти»: за последние семь лет российская компания поставила на немецкий рынок 152 миллиона тонн нефти на сумму более 80 миллиардов евро. Это примерно четверть всего немецкого потребления. Компания владеет долями в трех крупнейших НПЗ страны с общим объемом переработки около 12,5 миллиона тонн в год и является третьим по величине игроком на немецком рынке нефтепереработки. «Роснефть» также активно сотрудничает с немецкими предприятиями в области закупок оборудования, компонентов и присадок для производства бензина и дизтоплива, а также оказания нефтесервисных услуг.

