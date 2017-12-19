«Роснефть» раскрыла подробности стратегии до 2022 года

Совет директоров «Роснефти» одобрил Стратегию «Роснефть-2022», ориентированную на качественное изменение бизнеса компании за счет внедрения передовых управленческих подходов, новых технологий и повышения отдачи существующих активов. Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Компания ставит перед собой цели, достижение которых зависит от реализации ряда стратегических инициатив.

Во-первых, удержание лидерства по удельным затратам в добыче со снижением удельных операционных затрат на 2-3 процента в год в сопоставимых условиях.

Во-вторых, создание устойчивого технологического преимущества и интенсификация добычи. Компания намерена замещать не менее 100 процентов добываемых жидких углеводородов. Для реализации этого пункта стратегии в предстоящие годы планируется активная разработка ряда новых перспективных проектов (в их числе Ванкорский кластер, Эргинский кластер, Русское и Северо-Комсомольское месторождения) с доведением объема добычи за счет органического роста (интенсификации добычи) до 250 миллионов тонн к 2022 году.

В-третьих, развитие газового бизнеса. Реализация основных проектов по добыче газа в срок и в рамках бюджета увеличит положительный свободный денежный поток в 2018-2022 годах и позволит «Роснефти» занять долю в 20 процентов на газовом рынке России при росте добычи до показателей выше 100 миллиардов кубометров.

В-четвертых, усиление технологичности сервисного бизнеса. Компания продолжит улучшать производственные показатели сервисного бизнеса, включая снижение непроизводительного времени, сокращение сроков бурения скважин на 5 процентов и повышение эффективности бригад КРС на 20 процентов, увеличение коэффициента полезного использования буровых станков на 20-30 процентов.

В-пятых, развитие нефтегазохимического бизнеса за счет выделения существующего портфеля активов на базе отдельного бизнеса со своей финансовой отчетностью.

В-шестых, усиление качества инвестиционного и проектного управления. Приоритетом в области проектного управления является завершение проектов развития российских НПЗ компании, что будет способствовать увеличению их доходности. Кроме того, будет продолжена работа по повышению инвестиционной дисциплины и оптимизации портфеля инвестиционных проектов по всей цепочке создания стоимости.

В-седьмых, технологическое развитие и цифровизация. Важным элементом стратегии является цифровизация и ускоренное технологическое развитие во всех областях деятельности компании прежде всего за счет ускоренного тиражирования апробированных цифровых решений.

В-восьмых, переход на холдинговую структуру управления, реализация пилотного проекта в рознице.

Комментируя Стратегию «Роснефть-2022», главный исполнительный директор компании Игорь Сечин отметил, что стратегия окажет значительный «положительный эффект на акционерную стоимость компании на уровне 15-20 процентов от текущей рыночной капитализации». «При этом акционеры получат дополнительный доход, в том числе за счет изменения дивидендной политики в рамках Стратегии "Роснефть-2022" — размер минимальных дивидендных выплат компании увеличен до 50 процентов от чистой прибыли по МСФО», — подчеркнул глава «Роснефти».