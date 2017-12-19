Совет директоров «Роснефти» утвердил стратегию «Роснефть — 2022»

Совет директоров «Роснефти» утвердил план финансово-хозяйственной деятельности компании на 2018—2019 годы. Он направлен на реализацию ключевых задач стратегии «Роснефть — 2022» с учетом синергетического эффекта от приобретенных в 2017 году активов, ввода в эксплуатацию новых высококлассных добывающих проектов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте «Роснефти».

Инвестиции «Роснефти» в 2018 году составят 950 миллиардов рублей, сказал в понедельник на презентации стратегии до 2022 года первый вице-президент компании Павел Федоров, а с учетом долей в проектах, реализуемых совместно с другими компаниями, инвестиции в следующем году превысят 1 триллион рублей. По словам Федорова, добыча жидких углеводородов к концу 2019 года будет чуть меньше 250 миллионов тонн. «Роснефть» также рассчитывает получить дополнительный свободный денежный поток в размере 420 миллиардов рублей от реализации новой стратегии на следующие пять лет, в том числе 180 миллиардов в сегменте добычи. Кроме того, в компании отмечают, что синергетический эффект от приобретения контрольной доли в «Башнефти» уже составил 45 миллиардов рублей, еще 105 миллиардов от синергии «Роснефть» намерена получить в период с 2018 по 2022 годы. Поступление оставшихся 20 миллиардов рублей синергетического эффекта ожидается после 2022 года.

В «Роснефти» также отмечают, что в уходящем году, несмотря на сохраняющуюся волатильность макроэкономической среды и усиление фискального давления на отрасль, компании удалось не только выполнить ключевые параметры утвержденного бизнес плана, но и сохранить высокую операционную эффективность, увеличить темп развития за счет реализации целого ряда высокоэффективных инвестиционных проектов.

В 2017 году «Роснефть» продолжила укреплять свое положение, как на российском, так и на международных рынках, в том числе благодаря успешной реализации ряда сделок по приобретению активов и участию в аукционах на ряд лицензионных участков. В частности, компания реализовала проект создания нового центра нефтедобычи в Западной Сибири на базе Эргинского кластера. Успешно завершена интеграция в периметр компании приобретенной в 2016 году группы «Башнефть», а синергетический эффект от совместной деятельности только в этом году превысил 45 миллиардов рублей.

В третьем квартале уходящего года «Роснефть» успешно закрыла сделку по вхождению в капитал Essar Oil Ltd, одной из крупнейших компаний в сегментах переработки, коммерции и логистики, оперирующей в Индии — на одном из наиболее динамично развивающихся рынков. Благодаря реализации данного проекта, а также деятельности компании, позволившей ей получить расширенный доступ к существенным ресурсам сырья на месторождениях Курдистана и Венесуэлы, была сформирована устойчивая основа для создания дополнительной стоимости за счет комплексного использования различных корзин нефти, трейдинга нефти и нефтепродуктов.

Представленный менеджментом план финансово-хозяйственной деятельности «Роснефти» на 2018-2019 годы направлен на реализацию ключевых задач стратегии «Роснефть — 2022» с учетом синергетического эффекта от приобретенных в 2017 году активов, ввода в эксплуатацию новых высококлассных добывающих проектов на севере ЯНАО, Ванкорском кластере и Эвенкии, а также завершения строительства целого ряда высокоэффективных мощностей в рамках программы модернизации НПЗ компании.

Комментируя итоги совета директоров, главный исполнительный директор «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что компания в очередной раз продемонстрировала свои возможности эффективно и с максимальной отдачей реализовывать свои планы в установленные сроки, несмотря на сохранение серьезной волатильности на мировых рынках и усиливающиеся незаконные экономические и технологические санкции со стороны ряда стран. «Возникающие перед "Роснефтью" новые вызовы одновременно создают и уникальный потенциал развития, реализация которого, в рамках обновленной стратегии "Роснефть — 2022", позволит добиться существенного роста акционерной стоимости компании, повысит инвестиционную привлекательность ее активов и будет способствовать росту ВВП РФ», — подчеркнул Сечин.