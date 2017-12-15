Источник рассказал о возможном освобождении Улюкаева от отправки в колонию

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии строгого режима, может быть освобожден от наказания по состоянию здоровья. Об этом в пятницу, 15 декабря, источник в судебной системе сообщил ТАСС.

«Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства», — сказал он.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что указ главы государства об отстранении от должности Улюкаева свидетельствует о его вине.

В пятницу Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовал на 130 миллионов рублей за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

15 ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Улюкаева от должности министра «в связи с утратой доверия».

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