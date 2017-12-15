Силовые структуры
 
Последние новости
Россия и Египет договорились о возобновлении полетов
В Испании ответили на угрозу отстранения от ЧМ-2018
Разгромленную в дебальцевском котле украинскую бронетехнику показали на видео
Подаренное Улюкаеву Сечиным вино сольют
Найден первый двойник Солнечной системы
Монастырь отреагировал на приговор Улюкаеву фразой Глеба Жеглова
Набиуллина допустила выкуп госдолга из-за санкций США

Подаренное Улюкаеву Сечиным вино сольют

Перейти в «Мою Ленту»

Сумку, в которой экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев получил взятку, и вино, подаренное ему главой «Роснефти» Игорем Сечиным, уничтожат. Об этом в пятницу, 15 декабря, РИА Новости сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.

«В приговоре судья определила судьбу вещественных доказательств. В частности, будут уничтожены сумка, плетеная корзина, диски, образцы смывов с рук и четыре бутылки вина "Усадьба Дивноморье Сира Дивноморского", флешки», — сказала она.

Хиль уточнила, что судьбу признанных вещдоками двух миллионов долларов наличными определят после решения суда апелляционной инстанции.

Улюкаева 15 декабря приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу 130 миллионов рублей по делу о взятке. Как установил суд, экс-министр получил деньги купюрами по 100 долларов, уложенными в портфель. При задержании у Улюкаева также обнаружили корзину с колбасой и вином.

По словам бывшего министра, Сечин неоднократно дарил ему подарки: «то фамильные часы, то макет буровой вышки», поэтому на встрече, после которой Улюкаева задержали, тяжелый портфель и корзинка не вызвали у него подозрений. Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала, что Сечин традиционно дарит деловым партнерам «Корзинку от Иваныча». Колбасу, которую также признали вещдоками, уже уничтожили.

Вино «Усадьба Дивноморское» производит российская компания «Абрау-Дюрсо», одна бутылка стоит около 3,3 тысячи рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: Источник рассказал о возможном освобождении Улюкаева от отправки в колонию
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Улюкаев рассказал о подношениях от Сечина
Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни»
Раскрыто содержимое корзинки от Сечина
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0014 декабря

Воровской передел

Лидер криминальной России рискует сесть надолго. За его трон развернулась война
16:35Сегодня

ФСБ показала задержание семерых террористов в Санкт-Петербурге

17:16Сегодня

«Богатые русские дети» снесли шлагбаум на платной трассе в Петербурге

17:4313 декабря

У семьи Захарченко забрали последние деньги

Силовые структуры00:0029 ноября

Капкан для Рамзана

Посланник Кадырова решал вопросы на Украине и похищал бизнесменов в Москве
14:26Сегодня

Улюкаев уклонился от вопроса о помиловании

14:3112 декабря

Предполагаемого шпиона ЦРУ Житнюка арестовали в Москве

17:45Сегодня

Террористы ИГ собирались подорвать себя в Казанском соборе Петербурга

Силовые структуры23:5511 декабря

Судьба офицера

Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
13:53Сегодня

Улюкаева отправили в колонию строгого режима на восемь лет

12:1511 декабря

Мстительные воры в Москве расстреляли охранника после провальной кражи шампуня

16:35Сегодня

На вора в законе Сыча объявили охоту силовики и кинутые им бандиты

Россия
«Молодые люди не помнят, что происходило в 90-х»
Главные цитаты из большой пресс-конференции Путина
Монастырь отреагировал на приговор Улюкаеву фразой Глеба Жеглова
Сибирячка захотела удалить кисту и осталась без здорового органа
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
«Тьфу на тебя!»
Бог не фраер, муть-чушь и писька дьявола — главные цитаты года
Проститутки России попросили Путина о защите
Россиянам посоветовали не совмещать алкоголь и оружие
Все материалы
Мир
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Выяснено происхождение попавшего к ИГ через американцев оружия
Гражданку США арестовали за финансирование ИГ биткоинами
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
94-летнюю американку силой выгнали из дома престарелых и заковали в наручники
Все материалы
Бывший СССР
Расстрельная команда Мишико
Снайперы на Майдане убили сотню человек. Теперь в этом подозревают Саакашвили
Захарченко пригрозил вооружить три тысячи партизан на украинской территории
Нил УшаковЗа двумя зайцами
Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
В Туркмении разразился продовольственный кризис
Разгромленную в дебальцевском котле украинскую бронетехнику показали на видео
В Молдавии признали исчезновение своего языка
Судьбу Саакашвили решат в Минске
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Валентин Тимаков«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»
Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Эффективное решение
Эксперты посчитали, что Парижское соглашение можно выполнить с выгодой для РФ
Доля автомобильных перевозок в товарообороте вырастет
Набиуллина допустила выкуп госдолга из-за санкций США
Альфа-банк решил увести клиентов Промсвязьбанка
Виноделы пожаловались на недоступность блокчейна для учета каждой бутылки
Все материалы
Силовые структуры
На посадку: Улюкаеву дали восемь лет строгого режима
Бывшего министра оштрафовали на два миллиона долларов с конфискацией имущества
Воровской передел
Лидер криминальной России рискует сесть надолго. За его трон развернулась война
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Богатые русские дети» снесли шлагбаум на платной трассе в Петербурге
Подаренное Улюкаеву Сечиным вино сольют
Улюкаев уклонился от вопроса о помиловании
Террористы ИГ собирались подорвать себя в Казанском соборе Петербурга
Все материалы
Наука и техника
Фабрика клонов
Лучшие смартфоны года: от Galaxy S8 до iPhone X
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
«Караваны русов доходили до Багдада»
Украинский историк про Русь с маленькой буквы
США рассекретили видео испытаний термоядерного оружия
Перевернувшему математику ученому отказали в признании
Оксфордский словарь назвал слово года
РВСН пообещали запустить в 2018 году в два раза больше ракет
Все материалы
Спорт
«Без допинга у Поветкина нет шансов»
Русский Витязь возвращается на ринг, но никто в него не верит
В Испании ответили на угрозу отстранения от ЧМ-2018
Лыжники Зимтяов и Легков пробегут в поддержку олимпийской сборной России
Сборной Испании пригрозили отстранением от ЧМ-2018
Названы главные претенденты на победу на Олимпиаде-2018
В WADA ответили Путину
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
Все материалы
Культура
Не считая Чубакки
«Последние джедаи» наконец вдохнули жизнь в возрожденные «Звездные войны»
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
Осторожно, зашквар
Фильм «Крым», певица Бузова и активный Панин: WTF?!
Дастин Хоффман уронил полотенце перед 16-летней и заставил ее делать массаж ног
Джордж Клуни заплатил друзьям по миллиону долларов за дружбу
Сыгравший Черчилля актер выкурил на съемках 400 сигар и выжил
Раскрыта дальнейшая судьба урны с прахом Хворостовского
Все материалы
Интернет и СМИ
Получай, Обама
Американцы потеряли свободный интернет
Названы самые популярные желания россиян
Россиянин потратил четыре месяца на просмотр роликов в «Одноклассниках»
Феминистки открыли страшную тайну Санта Клауса
Самый популярный блогер мира грязно выругался по-русски
Обрадовавшийся поступлению в Гарвард чернокожий абитуриент стал звездой соцсетей
Отец звездного школьника со странным носом оказался националистом с калашниковым
Все материалы
Ценности
Включили бычку
Как закаляется мощь и дерзость — репортаж из логова итальянского зверя
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Илон Маск пообещал дать побурить тоннель покупателям его кепок
Стелла Маккартни создала разборные кроссовки без ниток и клея
Канье Уэст опрометчиво вышел на улицу в секретных кроссовках
Названа самая дорогая обувь года
Американцы заявили о создании летающего спорткара
Все материалы
Путешествия
Вас здесь не стояло
Самые красивые места в мире
Россияне спустили кучу денег за границей
Грузия подсадит туристов на марихуану
Новогодние путешествия по России назвали одними из самых дешевых в мире
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
В меню нью-йоркского ресторана включили кроссовки
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Все материалы
Из жизни
«Зачем помогаете черным?»
Ее обвиняют в торговле наркотиками, а она просто лечит индейцев
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Петух — любовник Сатаны
Самые невероятные казни животных от Средневековья до наших дней
Любитель старинного оружия совершил средневековое самоубийство
Американский фермер развел домашних коров величиной с собаку
Британские хирурги впервые спасли новорожденную девочку с сердцем вне тела
Мать аллергика из Канады разорилась на персиках
Все материалы
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
Land Rover построил для управляющих имениями особый Discovery
Chevrolet Corvette за полтора километра разогнался до 384 километров в час
Швецию оставят без первой модели Polestar
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Все материалы