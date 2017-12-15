Подаренное Улюкаеву Сечиным вино сольют

Сумку, в которой экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев получил взятку, и вино, подаренное ему главой «Роснефти» Игорем Сечиным, уничтожат. Об этом в пятницу, 15 декабря, РИА Новости сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.

«В приговоре судья определила судьбу вещественных доказательств. В частности, будут уничтожены сумка, плетеная корзина, диски, образцы смывов с рук и четыре бутылки вина "Усадьба Дивноморье Сира Дивноморского", флешки», — сказала она.

Хиль уточнила, что судьбу признанных вещдоками двух миллионов долларов наличными определят после решения суда апелляционной инстанции.

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Улюкаева 15 декабря приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу 130 миллионов рублей по делу о взятке. Как установил суд, экс-министр получил деньги купюрами по 100 долларов, уложенными в портфель. При задержании у Улюкаева также обнаружили корзину с колбасой и вином.

По словам бывшего министра, Сечин неоднократно дарил ему подарки: «то фамильные часы, то макет буровой вышки», поэтому на встрече, после которой Улюкаева задержали, тяжелый портфель и корзинка не вызвали у него подозрений. Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала, что Сечин традиционно дарит деловым партнерам «Корзинку от Иваныча». Колбасу, которую также признали вещдоками, уже уничтожили.

Вино «Усадьба Дивноморское» производит российская компания «Абрау-Дюрсо», одна бутылка стоит около 3,3 тысячи рублей.

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