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В Кремле отказались рассуждать о связи вины Улюкаева и его отставки

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что указ главы государства об отстранении от должности министра экономического развития Алексея Улюкаева свидетельствует о его вине. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не слышал этих слов в суде [о том, что отставка Улюкаева свидетельствует о его вине], тем более — я не читал каких- либо текстов. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля уточнил: «Я опасаюсь, что там что-то вырвано из контекста».

Кроме того, отвечая на вопрос РИА Новости, не считают ли в Кремле приговор Улюкаеву слишком жестким, Песков заметил: «Не можем комментировать решение суда»

Ранее в пятницу Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовал на 130 миллионов рублей за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

15 ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Улюкаева от должности министра «в связи с утратой доверия».

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