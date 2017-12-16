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Улюкаев рассказал о первой ночи за решеткой

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Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал о своей первой ночи в СИЗО, куда его поместили после оглашения приговора. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в субботу, 16 декабря.

Улюкаев подчеркнул, что в последнее время спит тревожно, хотя его первая ночь за решеткой прошла «в принципе неплохо». Однако он раскритиковал порядки в следственном изоляторе. «Все терпимо. Не понимаю только, зачем надевать наручники, зачем это "руки за спину, лицом к стене"? Люди же разные, надо к ним дифференцированно подходить», — считает бывший министр.

«Эти требования умаляют человеческое достоинство. Я вот по привычке сверяю время, смотрю на часы, которых нет. Почему запрещены в СИЗО часы? Ведь жизнь тут идет по распорядку, а как его можно соблюдать, если нет времени?» — пожаловался Улюкаев.

Он добавил, что также не понимает, почему его арестовали, поскольку приговор еще не вступил в силу, и до апелляции он мог бы остаться на домашнем аресте.

15 декабря бывшего министра экономического развития приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у главы «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. После возбуждения уголовного дела Улюкаева отправили в отставку.

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