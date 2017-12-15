Улюкаев уклонился от вопроса о помиловании

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев отказался отвечать на вопрос, будет ли он просить о помиловании. Об этом в пятницу, 15 декабря, из Замоскворецкого суда Москвы передает корреспондент «Ленты.ру».

Судья Лариса Семенова огласила обвинительный приговор, после чего спросила Улюкаева понятен ли он ему. Бывший министр, находясь уже в клетке, дал положительный ответ.

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Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бывшего министра обязали выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. Защита осужденного решила обжаловать приговор еще до того, как он был оглашен до конца.

Прокурор просил приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима. Бывший министр в свою очередь попросил суд оправдать его и привлечь главу «Роснефти» Игоря Сечина к ответственности за ложный донос.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у главы корпорации Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. После возбуждения уголовного дела Улюкаева отправили в отставку.

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