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Раскрыты планы Улюкаева на жизнь за решеткой

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Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал, чем намерен заниматься в СИЗО. Его слова приводит kp.ru.

«Я надеюсь продолжить писать стихи. А спортзал тут есть? Хочу поскорее записаться. Коврик-то для йоги можно с воли сюда передать?» — рассказал он Улюкаев членам Общественной наблюдательной комиссии.

Кроме того, Улюкаев остался недоволен тем фактом, что в СИЗО нельзя передавать книги, при этом их можно приобрести в магазине на территории изолятора.

Также бывший министр допускает, что направит в Министерство юстиции свои предложения по изменениям внутреннего распорядка в СИЗО.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева раскрыла РИА Новости детали своей беседы с Улюкаевым. «Он рассказал, что сотрудники изолятора дали ему письменные принадлежности, и он будет много писать. И стихи, и просто записи. А еще будет сидеть в тишине и думать о ситуации. Сейчас для него это важно», — сообщила она.

Бывшего министра поддержал находящийся в одной из соседних камер учреждения экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев. «Обязательно выясните, как его разместили, все ли с ним в порядке, и передайте ему привет как поэту», — процитировала его Меркачева.

Кроме того, она сообщила, что большинство находящихся в изоляторе хотят, чтобы Улюкаева подселили к ним. «Даже просят об этом», — отметила Меркачева. При этом сам экс-министр желает оставаться в одиночестве. «У меня в жизни было достаточно общения, я хочу побыть один», — заявил он.

15 декабря бывшего министра экономического развития приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у главы «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. После возбуждения уголовного дела Улюкаева отправили в отставку.

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