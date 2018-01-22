«Роснефть» выйдет на рынок Германии с уникальной разработкой

Rosneft Deutschland GmbH, дочернее общество НК «Роснефть», и немецкая BITUMINA Handel GmbH & Co. KG, дочернее предприятие Basalt-Actien-Gesellschaft, в присутствии главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и председателя совета директоров крупнейшей российской нефтяной компании Герхарда Шредера подписали контракт на переработку битума и производство полимерно-модифицированных битумных продуктов. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Документ предусматривает переработку битума производства НПЗ PCK на установке полимерно-модифицированного битума (ПМБ) компании BITUMINA для производства ПМБ «Альфабит» по собственной рецептуре «Роснефти».

Подписание данного контракта позволит Rosneft Deutschland расширить ассортимент своей продукции и предложить заказчикам из Германии и других стран битум собственного производства с высокими эксплуатационными свойствами.

Rosneft Deutschland адаптировала рецептуру битумного продукта «Альфабит», который успешно прошел испытания в суровых российских климатических условиях и продемонстрировал устойчивость к высоким нагрузкам. Отличительной особенностью продукта является его высокая эластичность и износостойкость. Асфальтовые смеси с добавлением ПМБ «Альфабит» значительно увеличивают срок службы дорожного покрытия и межремонтной эксплуатации. ПМБ «Альфабит» использовался, в том числе, для дорожного покрытия трассы «Формулы-1» в городе Сочи, что подтверждает высокий уровень качества продукта.

«Мы рады, что немецкий высококонкуретный рынок по достоинству оценил наш продукт, который производится по уникальной рецептуре с использованием современных технологий», — заявил генеральный директор Rosneft Deutschland Брайан Честерман. По его словам, соглашения, достигнутые Rosneft Deutschland и BITUMINA, «позволяют применять и развивать технологии «Роснефти» в Германии и Европе в целом, а также являются важным элементом стратегии выхода компании на немецкий рынок нефтепродуктов».

Компания намерена активно использовать долгосрочные контракты для обеспечения надежных поставок качественных битумных продуктов и высокого уровня сервиса для потребителей.

«Мы рады, что сотрудничество «Роснефти» с европейскими партнерами не ограничивается исключительно поставками энергоресурсов. Мы реализуем совместные проекты, и в этом смысле Германия для «Роснефти» является одним из ключевых партнеров», — заявил Игорь Сечин. По его словам, в ближайшие пять лет «Роснефть» планирует инвестировать в развитие бизнеса на территории ФРГ не менее 600 миллионов евро. «Роснефть» ставит задачей стать для потребителей Германии не просто поставщиком углеводородов, а поставщиком целого спектра товаров и услуг», — подчеркнул главный исполнительный директор крупнейшей российской нефтяной компании.

Игорь Сечин также отметил, что Россия уже более полувека является ответственным и надежным энергетическим партнером Европы. Поэтому, вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры, не всегда благоприятной, поставки энергоносителей из России в Европу продолжают стабильно расти. В частности, по итогам 2017 года экспорт нефти превысил 168 миллионов тонн. «Роснефть» обеспечивает около 40 процентов российских поставок нефти и нефтепродуктов.

В январе 2018 года Rosneft Deutschland начала маркетинг и продажи битума в Германии и соседних странах, предоставляя производственные объемы дорожного битума с НПЗ PCK, Bayernoil и MiRO.

Германия является стратегическим партнером «Роснефти»: за последние семь лет российская компания поставила на немецкий рынок 152 миллиона тонн нефти на сумму более 80 миллиардов евро. Это примерно четверть всего немецкого потребления. Компания владеет долями в трех крупнейших НПЗ страны с общим объемом переработки около 12,5 миллиона тонн в год и является третьим по величине игроком на немецком рынке нефтепереработки. «Роснефть» также активно сотрудничает с немецкими предприятиями в области закупок оборудования, компонентов и присадок для производства бензина и дизтоплива, а также оказания нефтесервисных услуг.

