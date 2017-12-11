Стали известны подробности рассмотрения иска «Роснефти» к АФК «Системе»

Стали известны подробности рассмотрения иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Системе». Стенограмма выступлений представителей компаний оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

По словам представителя Роснефти в суде, «требования "Башнефти" вытекают не из договорных обязательств, в которых стороны по взаимной воле определяют условия ведения предпринимательской деятельности и имеют возможность компенсации за счет договорных штрафов и пени». «Заявленные исковые требования вытекает из причинения вреда (деликтных обязательств) в которых ответчики, как недобросовестные лица, злоупотребили корпоративными правами, и изначально причиняя ущерб, понимали степень всех неблагоприятных последствий для "Башнефти"», — отметил он. В этой связи, по его словам, требования истцов в части увеличения размера убытков обусловлены необходимостью изначального определения размера «причиненных убытков в долларах США, как соответствующих целям полного возмещения причиненных "Башнефти" убытков».

Он также заявил, что суд признал обоснованными доводы истцов о том, что в результате реорганизации «Башнефть», не получив встречного предоставления, утратила следующее имущество: право собственности на 49,41 процента акций «Системы-Инвест» стоимостью 57,2 миллиарда рублей; возможность вернуть ранее выданные «Системе-Инвест» займы на сумму 36,9 миллиарда рублей. По словам представителя «Роснефти» в суде, «Башнефть» понесла расходы на сумму 12,5 миллиарда рублей.

«Cуд согласился с доводами Истцов о том, что проведенная реорганизация, в результате которой "Башнефть" утратила часть своего имущества, не соответствовала обычным условиям делового оборота, а являлась способом вывода активов из "Башнефти". Ответчики, осуществляя вывод имущества из "Башнефти", действовали не как добросовестный акционер, а исключительно в собственных интересах», — подчеркнул он. «Заявления представителей "Системы" о том, что они, якобы, не знали о том, что владеют акциями "Башнефти" незаконно и не могли предвидеть изъятие указанных акций, опровергается представленными истцами доказательствами», — отметил представитель «Роснефти».

«Ответчики сознательно сформулировали такие условия реорганизации, при которых, выводя из "Башнефти" активы, они формально отдавали не принадлежащее ей имущество», — подытожил он.