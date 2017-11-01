«Роснефть» прокомментировала публикацию «Новой газеты» по поводу АФК «Система»

«Мы свои предложения сделали, но так и не услышали ничего от АФК "Система". Если "Новая газета" выступает посредником АФК, пусть она подтвердит тогда свои представительские полномочия», — так прокомментировали в «Роснефти» публикацию в «Новой газете».

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия. До принятия решения по иску суд наложил арест на акции ряда предприятий, принадлежащих «Системе». Так, под арестом оказались 31,76 процента телекоммуникационной компании МТС, 100 процентов сети клиник «Медси» и 90,47 процента Башкирской электросетевой компании (БЭСК). 23 августа Арбитраж Башкирии частично удовлетворил исковые требования, взыскав с АФК 136,3 миллиарда рублей.

После решения суда президент России Владимир Путин сообщил, что встречался с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и владельцем «Системы» Евтушенковым, и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения.

При этом глава государства подчеркнул, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу «Роснефти» и АФК «Система», так и на пользу российской экономике. «Я думаю, было бы неправильно, если бы я публично заявил о своем отношении к этому делу. Никаких прямых указаний я никому по этому поводу не давал и считаю, что давать нецелесообразно», — заявил Путин.

«Я именно так понимаю посыл нашего президента о том, что мы, участники этого процесса, и компания «Роснефть», «Башнефть» и АФК «Система» должны выполнить решение суда, но при этом не допустить негативного воздействия на деятельность предприятий, акции которых находятся сейчас под судебным арестом.Не допустить негативного влияния на экономику, не допустить дефицита услуг, связанных с работой этих компаний», — заявил Сечин в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава «Роснефти» выразил надежду, что главный акционер, другие акционеры и менеджмент АФК «Системы» также понимают свою ответственность за нормальную, бесперебойную работу предприятий, акции которых арестовал суд в качестве обеспечительной меры по кредиту. «И в этой связи наша компания, безусловно, готова к таким конструктивным переговорам с АФК «Система». Мы готовы к организации кредитов для них для того, чтобы они смогли погасить все свои задолженности перед нами и дальше в спокойном режиме работать, имея все эти активы в своем периметре», — сказал Сечин.

«Мы ни в коем случае не прогнозировали ни банкротств, ни вообще владения этими пакетами. Нам достаточно, чтобы АФК «Система» рассчиталась с нами по предъявленным претензиям, которые признал суд», — отметил Сечин.

Он также отметил, что АФК «Система» будучи акционером вывела также и накопленные дивиденды из «Башнефти». «И конкретно в адрес «Системы» ушли порядка 133 миллиардов рублей. Вот эта сумма практически совпадает с утвержденным судом объемом претензий в 136 миллиардов рублей, так что можно уверенно утверждать, что деньги у «Системы» есть, и она может спокойно рассчитаться по этому судебному решению, по этим претензиям судебным», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» еще раз подчеркнул, что «если у них в отношении этих средств какие-то есть планы, то мы готовы поучаствовать в организации кредитных линий для погашения этой задолженности. И предложения такие в адрес АФК «Системы» уже переданы как минимум двумя финансово-кредитными учреждениями».

«Никаких других предложений поступить от нас технически не может, потому что мы не вправе и не будем игнорировать решение суда — это было бы абсолютно преступно по отношению к нашему акционеру», — отметил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

АФК «Система» должна принять меры к ликвидации нанесенного ущерба. Только в таком случае могут быть основания для мирового соглашения, считает Михаил Леонтьев. Он отметил, что в решении суда содержатся такие, весьма жесткие формулировки как «неправомерный вывод активов», «признание вины в нанесении ущерба», «злоупотребление своими правами», «неправомерный характер действия ответчиков».

«Эти формулировки выходят за рамки арбитражного и вообще гражданского права. Поэтому понятно, что основа для мирового соглашения есть, если дальше не продолжать развивать дело в этом естественном, в общем-то, направлении. Если ответчики, признавая свою вину, предпримут действия к ликвидации ущерба», — сказал Леонтьев.

«Роснефть» неоднократно заявляла, что не получала предложений от АФК «Система» по поводу возможного мирового соглашения. Мировое соглашение может быть заключено только в рамках судебного процесса. И «Роснефть» и АФК «Система» подали апелляцию на решение Башкирского арбитража и, по словам экспертов, еще могут выработать компромиссное решение.