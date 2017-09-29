Менеджера «Системы» в Испании заподозрили в связях с оргпреступностью

В Испании по подозрению в отмывании денег и причастности к организованной преступности задержали Арнольда Спиваковского, который оказался действующим менеджером АФК «Система», сообщат «Дождь».

Как отмечает телеканал, в Испании бывшего руководителя гостиницы «Космос» (входил в гостиничный дивизион АФК «Система») и экс-председателя совета директоров объединения «Интурист» считают одним из лидеров Солнцевской организованной преступной группировки (ОПГ).

В пресс-службе «Системы» подтвердили «Дождю», что Спиваковский все еще является сотрудником компании.

Спиваковского задержали вместе с десятью другими россиянами в испанской провинции Малага в понедельник, 25 сентября,в рамках спецоперации «Олигарх». По данным Гражданской гвардии Испании, в захвате мафиози Солнцевской и Измайловской ОПГ в разных частях провинции участвовали сотни полицейских.

Задержанные подозреваются в создании сложной схемы отмывания денег через футбольный клуб Marbella, производителя минеральной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Hoche. Речь идет о сумме в 30 миллионов евро. Испанская полиция предполагает, что Арнольд Спиваковский, также известный под фамилией Тамм, высоко стоял в иерархии преступной группы. Кроме того, силовики называют его одним из лидеров солнцевской ОПГ и помощником криминального авторитета Семена Могилевича, разыскиваемого ФБР за мошенничество на сумму 150 миллионов долларов.