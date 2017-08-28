АФК «Система» снова объявила о техническом дефолте

АФК «Система» объявила о наступлении 28 августа технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму, эквивалентную 8,9 миллиарда рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте корпорации.

Наступление техдефолта связано с арестом ряда активов «Системы» (акции МТС, «Медси», БЭСК), наложенным Арбитражным судом Башкирии в рамках рассмотрения иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК. «Помимо объявленных ранее, остальные кредитные соглашения АФК «Система» не содержат условий, по которым данный арест активов приводит к техническому дефолту», — уточнили в «Системе».

17 июля корпорация уже сообщала о техдефолте по кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей.

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Башкирский арбитраж 23 августа взыскал с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти» по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 миллиарда. В «Роснефти» выразили удовлетворение этим решением.

В мае 2017-го «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан. Как пояснял официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск связан с уменьшением стоимости активов «Башнефти» в результате ряда реорганизаций, произведенных АФК «Система».

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.