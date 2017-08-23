Суд взыскал с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти»

Башкирский арбитраж взыскал с АФК «Система» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти» по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Арбитражный суд решил исковые требования удовлетворить частично, взыскать солидарно с ПАО АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в пользу ПАО АНК "Башнефть" сумму убытков в размере 136 миллиардов 273 миллиона 554 тысяч 65 рублей», — приводит слова судьи Ирины Нурисламовой ТАСС.

Суд также постановил взыскать с АФК и «Системы-Инвест» в пользу «Роснефти» госпошлину в размере 159,7 тысячи рублей.

Как заявила представитель АФК Елена Демина, «Система» обжалует это решение. «Да, будем», — подтвердила представитель ответчика.

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В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

Как пояснял официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск связан с уменьшением стоимости активов «Башнефти» в результате ряда реорганизаций, произведенных АФК «Система».

В июне Арбитражный суд Башкирии по ходатайству «Роснефти» принял решение об аресте принадлежащих АФК 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций «Медси» и 90,47 процента акций БЭСК. Балансовая стоимость этих активов составляет 185 миллиардов рублей.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.