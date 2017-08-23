Суд упрекнул АФК «Система» в неподобающем поведении на процессе

Судья Ирина Нурисламова в рамках заседания по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 170,6 миллиарда рублей упрекнула представителей АФК в неподобающем поведении. Об этом сообщает Rambler News Service.

В частности, как сообщает корреспондент RNS, в ходе судебного заседания юристы «Системы» несколько раз вставали без разрешения судьи и покидали зал.

В «Роснефти», в свою очередь считают, что отношение АФК «Система» к судебному процессу не имеет прецедентов в российской правовой практике.

«От процесса к процессу представители АФК "Система" выдвигают все более абсурдные обвинения в адрес суда. Дошло уже до того, что обыкновенный арбитраж, который занят решением корпоративного спора, сравнивается с инквизицией... Уничижительное отношение ответчиков к представителям судебной власти и стремление опорочить процесс, в котором, несмотря ни на что, они активно участвуют, — не имеет прецедентов в российской правовой практике», — заявил представитель компании.

Также, отметили в «Роснефти», прозвучавшее в ходе заседания 23 августа заявление о том, что ответчикам якобы не хватило времени, чтобы ознакомиться с материалами суда, «звучит нелепо», особенно если принять во внимание, что интересы компании представляет многочисленная группа профессиональных высокооплачиваемых юристов, специально нанятых для этого процесса.

«Представители "Системы" последовательны в одном: в игнорировании правосудия вообще и конкретной cудебной процедуры в частности. "Нам надоело башкирское правосудие" — эту цитату представителя ответчиков можно назвать рекламным слоганом их процессуальной позиции. По сути, они взяли на себя неподъемную миссию ликвидации системы правосудия - пока в одной отдельно взятой Башкирии. Одновременно в суде представители ответчика заявляют о незаконном составе суда и тут же объявляют об отводе судьи. Юридический абсурд этого действия компенсируется психиатрической последовательностью. Позицию ответчика можно охарактеризовать как "правофобию" — боязнь права, боязнь правосудия в клинической форме», — заявил представитель «Роснефти».

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В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

Как пояснял официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск связан с уменьшением стоимости активов «Башнефти» в результате ряда реорганизаций, произведенных АФК «Система».

9 августа Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе решение Арбитражного суда Башкирии, который ранее наложил арест на имущество АФК «Система» по иску «Роснефти». Представитель «Роснефти» в суде отметил, что принятые судом обеспечительные меры в виде ареста акций обоснованы и «соразмерны заявленным исковым требованиям и направлены на обеспечение исполнения решения суда в случае удовлетворения требований, заявленных истцами».