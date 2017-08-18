Бизнес
 

В «Роснефти» рассказали о пренебрежительном отношении АФК «Система» к «Башнефти»

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Михаил Леонтьев
Михаил Леонтьев

По мнению «Роснефти», АФК «Система» никогда не рассматривала «Башнефть» как законно приобретенный актив. Об этом RNS заявил официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Незаконность отчуждения акций "Башнефти" структурами Урала Рахимова рассматривалась судами в 2005-м, 2007-м и 2009 годах, и всякий раз суд выносил решения, что отчуждение незаконно и совершено с грубыми нарушениями закона. При этом АФК "Система" не предприняла никаких действий для установления законности или незаконности своего владения, — отметил Леонтьев. — "Система" никогда не рассматривала "Башнефть" как собственный законно приобретенный актив, не рассматривала его долгосрочную перспективу в рамках АФК "Система" и соответствующим образом себя вела с ним».

Он также подчеркнул, что «вся хозяйственная детальность АФК «Система», связанная с владением «Башнефти», определялась этими обстоятельствами — пониманием временности и незаконности владения этим активом».

Как подчеркнул официальный представитель «Роснефти», это крайне важно, чтобы понять мотивирующую часть иска «Башнефти».

Кроме того, как заявил представитель «Роснефти», компания не получала никаких предложений о примирении. «Нам никаких предложений о примирении не поступало. Мы считаем, что времени, предоставленного ответчикам для ознакомления с документами, было достаточно. На каждом заседании мы исследуем документы прямо во время заседания — в этом и смысл нескольких представителей. Просим отказать в ходатайстве об отложении дела», — заявил он.
В Министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии также заявили, что не получали никаких предложений о примирении.

9 августа Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе решение Арбитражного суда Башкирии, который ранее наложил арест на имущество АФК «Система» по иску «Роснефти». Представитель «Роснефти» в суде отметил, что принятые судом обеспечительные меры в виде ареста акций обоснованы и «соразмерны заявленным исковым требованиям и направлены на обеспечение исполнения решения суда в случае удовлетворения требований, заявленных истцами».

По его словам, нарушение прав акционеров АФК в связи с падением ее капитализации, на которое ссылаются ответчики, «является не следствием принятия судом законных и обоснованных обеспечительных мер, а следствием недобросовестных действий самих ответчиков по корпоративным манипуляциям с активами "Башнефти" в период незаконного владения ее акциями».

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже размер претензий вырос до 170 миллиардов.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

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