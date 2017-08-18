В «Роснефти» рассказали о пренебрежительном отношении АФК «Система» к «Башнефти»

По мнению «Роснефти», АФК «Система» никогда не рассматривала «Башнефть» как законно приобретенный актив. Об этом RNS заявил официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Незаконность отчуждения акций "Башнефти" структурами Урала Рахимова рассматривалась судами в 2005-м, 2007-м и 2009 годах, и всякий раз суд выносил решения, что отчуждение незаконно и совершено с грубыми нарушениями закона. При этом АФК "Система" не предприняла никаких действий для установления законности или незаконности своего владения, — отметил Леонтьев. — "Система" никогда не рассматривала "Башнефть" как собственный законно приобретенный актив, не рассматривала его долгосрочную перспективу в рамках АФК "Система" и соответствующим образом себя вела с ним».

Он также подчеркнул, что «вся хозяйственная детальность АФК «Система», связанная с владением «Башнефти», определялась этими обстоятельствами — пониманием временности и незаконности владения этим активом».

Как подчеркнул официальный представитель «Роснефти», это крайне важно, чтобы понять мотивирующую часть иска «Башнефти».

Кроме того, как заявил представитель «Роснефти», компания не получала никаких предложений о примирении. «Нам никаких предложений о примирении не поступало. Мы считаем, что времени, предоставленного ответчикам для ознакомления с документами, было достаточно. На каждом заседании мы исследуем документы прямо во время заседания — в этом и смысл нескольких представителей. Просим отказать в ходатайстве об отложении дела», — заявил он.

В Министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии также заявили, что не получали никаких предложений о примирении.

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9 августа Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе решение Арбитражного суда Башкирии, который ранее наложил арест на имущество АФК «Система» по иску «Роснефти». Представитель «Роснефти» в суде отметил, что принятые судом обеспечительные меры в виде ареста акций обоснованы и «соразмерны заявленным исковым требованиям и направлены на обеспечение исполнения решения суда в случае удовлетворения требований, заявленных истцами».

По его словам, нарушение прав акционеров АФК в связи с падением ее капитализации, на которое ссылаются ответчики, «является не следствием принятия судом законных и обоснованных обеспечительных мер, а следствием недобросовестных действий самих ответчиков по корпоративным манипуляциям с активами "Башнефти" в период незаконного владения ее акциями».

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже размер претензий вырос до 170 миллиардов.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.