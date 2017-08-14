Бизнес
 

Зарубежная пресса заинтересовалась судом «Роснефти» с АФК «Система»

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Прежний собственник «Башнефти» — АФК «Система» — пытается затянуть судебный процесс по иску «Роснефти» на три миллиарда долларов. Об этом пишет немецкий информационно-политический журнал Zuerst.

Издание, в частности, изучило период, когда «Башнефть» находилась в собственности АФК. В статье отмечается, что владельцы компании стремились к максимальному извлечению прибыли, поэтому и эффективность управления нефтяной компанией была низкой.

«За время функционирования «Системы» как управленческой структуры чистая прибыль «Башнефти» за баррель нефти снизилась на 36 процентов, в то время как административные расходы выросли на 40 процентов. Из-за просрочек по текущему ремонту нефтеперерабатывающие заводы «Башнефти» находятся в критическом состоянии», — пишет Zuerst.

Журнал также отмечает, что стоимость чистых активов «Башнефти», составлявшая изначально 233 миллиарда рублей в результате реорганизации снижалась до 179 миллиардов, а в текущий период составляет 54 миллиарда рублей. При этом пассивы выросли с 41 миллиарда рублей до 324 миллиардов, долгосрочные кредиты и займы — с 68 миллиардов до 141 миллиарда рублей. «В общем, это потрясающий результат: доходность за почти пять лет владения «Башнефтью» выросла в 2,5 раза. В «Башнефти» говорят, что такие результаты обычно получают от азартных игр, а не от компаний в энергетическом секторе», — говорится в статье.

Журналисты Zuerst сомневаются, что «Система» сможет предъявить в суде с «Роснефтью» какие-либо «юридически обоснованные аргументы помимо эмоций». «Из-за рубежа поступило обращение к российскому президенту Владимиру Путину вмешаться в этот спор и разрешить конфликт по взаимному согласию с помощью посредника. Российские аналитики видят в этом попытку затянуть арбитражный процесс, чтобы в конечном итоге избежать суда», — резюмирует издание.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже размер претензий вырос до 170 миллиардов.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

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