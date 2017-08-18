«Роснефть» заявила об осведомленности АФК о незаконном владении «Башнефтью»

Компания «Роснефть» представила суду доказательства осведомленности «Системы» о незаконном владении АФК «Башнефтью». В частности, были представлены размер финансовых резервов для формирования запасов, пояснения касательно займа, историю его возникновения, доказательства несвязности реорганизации и планов по IPO.

Как отметил представитель «Роснефти», если бы в ходе реорганизации «Башнефть» получила эквивалент утраченных активов, она сразу перевела бы их в валюту. «В тех локальных нормативных документах, которые мы предоставили в письменных пояснениях, прописаны механизмы управления валютными рисками и хеджирования валютных рисков», — отметил представитель компании.

Он также пояснил, что в 2005 году за счет кредита в ВТБ в размере 600 миллионов долларов «Система-инвест» приобрела акции «Башнефти», в 2010 году «Башнефть» фактически расплатилась по этой задолженности: она была реструктуризована и продлена путем выдачи нового займа и векселей. В 2012-2013 годах «Система-инвест» заключила семь новых договоров займа, в очередной раз рекстурировала долг, причем по низкой ставке (5, а не 8-10 процентов). В процессе реорганизации в результате совпадения в одном лице должника и кредитора. Таким образом, в результате злоупотребления и нарушения прав миноритариев «Система-инвест» несколько раз продлевала займ, который в итоге фактически перестал существовать.

«Мы предоставили в суд доказательства осведомленности ответчиков о том, что они знали обо всех этих мероприятиях и всегда понимали о том, что акции «Башнефти» находятся у них в незаконном владении, — заявил представитель «Роснефти».

По его словам, в данных письменных пояснениях констатируются две самые важные концептуальные вещи: первое — тот характер поведения, который предписывает законом судебная практика для профессиональных участников рынка участников сделки, в том числе приобретающих акции, стандарт разумности и добросовестности предписывается как повышенный стандарт, то есть это требует особого внимания участников профессионального рынка к тем сделкам, которые мы совершаем.

«Ответчики, будучи профессиональными инвесторами, приобретали акции различных предприятий — данная информация раскрывается на сайте, соответственно мы говорим, что исходя из характера истории приватизации «Башнефти», исходя из судебных разбирательств и постоянных проверок, которые происходили вокруг данного общества, именно связанных с приватизацией в последующий период при продаже, этот характер действий предполагал, что ответчики прекрасно осознавали и не могли не осознавать то, что акции и сама «Башнефть» в свое время были приватизированы с нарушением законодательства», — подчеркивает представитель «Роснефти».

Ответчики говорят «мы были добросовестны и по сути дождались завершения судебных разбирательств для того, чтобы убедиться, что актив по сути чист", но это, по словам представителя «Роснефти», не соответствует действительности. Он пояснил, что в 2005-2009 проходило судебное разбирательство, связанное с переходом акций неким структурам Урала Рахимова. Судами сделка признавалась ничтожной. В 2005 году сделка объявлена как несоответствующая законодательству, в 2007 и 2009 — как сделка, нарушающая требования публичного порядка. Последствие ничтожности этих сделок — не только в том, что они порождают правовые последствия, но самое главное — оспаривание, то есть признание применения последствий действительности ничтожности сделки принадлежит не только сторонам, в силу прямого указания ГК применять последствие о ничтожности сделки может любое заинтересованное лицо.

«Таким образом, отказ от иска и прекращение судебных разбирательств никоим образом не нивелирует возможность последующих предъявлений претензий», — отметил представитель «Роснефти». Ответчики, продолжает он, всегда говорят: «Мы дождались судебных разбирательств, поэтому невозможно было инициировать судебное разбирательство». «А мы говорим можно, почему, потому что: первое — любое заинтересованное лицо это может сделать, второе — не допускается только когда у нас предмет основания и лица идентичные, это прямое указание ст. 150 ГК. У нас ситуация, естественно, другая: это круг заинтересованных лиц, он может быть достаточно обширен и судебное разбирательство 2014 года, когда акции были все-таки изъяты из незаконного владения ответчика — лишнее тому подтверждение», — отметил представитель «Роснефти».

«В этой части мы считаем, что с учетом профессиональной характеристики, с учетом фактических обстоятельств, проведения проверок Счетной палатой, (достаточно широко это освещалось), судебных разбирательств, ответчики не могли не знать о том, что приобретают акции по ничтожным сделкам и становятся их правообладателем», — заключил представитель «Роснефти».