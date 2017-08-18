Бизнес
 

«Роснефть» заявила об осведомленности АФК о незаконном владении «Башнефтью»

Перейти в «Мою Ленту»

Компания «Роснефть» представила суду доказательства осведомленности «Системы» о незаконном владении АФК «Башнефтью». В частности, были представлены размер финансовых резервов для формирования запасов, пояснения касательно займа, историю его возникновения, доказательства несвязности реорганизации и планов по IPO.

Как отметил представитель «Роснефти», если бы в ходе реорганизации «Башнефть» получила эквивалент утраченных активов, она сразу перевела бы их в валюту. «В тех локальных нормативных документах, которые мы предоставили в письменных пояснениях, прописаны механизмы управления валютными рисками и хеджирования валютных рисков», — отметил представитель компании.

Он также пояснил, что в 2005 году за счет кредита в ВТБ в размере 600 миллионов долларов «Система-инвест» приобрела акции «Башнефти», в 2010 году «Башнефть» фактически расплатилась по этой задолженности: она была реструктуризована и продлена путем выдачи нового займа и векселей. В 2012-2013 годах «Система-инвест» заключила семь новых договоров займа, в очередной раз рекстурировала долг, причем по низкой ставке (5, а не 8-10 процентов). В процессе реорганизации в результате совпадения в одном лице должника и кредитора. Таким образом, в результате злоупотребления и нарушения прав миноритариев «Система-инвест» несколько раз продлевала займ, который в итоге фактически перестал существовать.

«Мы предоставили в суд доказательства осведомленности ответчиков о том, что они знали обо всех этих мероприятиях и всегда понимали о том, что акции «Башнефти» находятся у них в незаконном владении, — заявил представитель «Роснефти».

По его словам, в данных письменных пояснениях констатируются две самые важные концептуальные вещи: первое — тот характер поведения, который предписывает законом судебная практика для профессиональных участников рынка участников сделки, в том числе приобретающих акции, стандарт разумности и добросовестности предписывается как повышенный стандарт, то есть это требует особого внимания участников профессионального рынка к тем сделкам, которые мы совершаем.

«Ответчики, будучи профессиональными инвесторами, приобретали акции различных предприятий — данная информация раскрывается на сайте, соответственно мы говорим, что исходя из характера истории приватизации «Башнефти», исходя из судебных разбирательств и постоянных проверок, которые происходили вокруг данного общества, именно связанных с приватизацией в последующий период при продаже, этот характер действий предполагал, что ответчики прекрасно осознавали и не могли не осознавать то, что акции и сама «Башнефть» в свое время были приватизированы с нарушением законодательства», — подчеркивает представитель «Роснефти».

Ответчики говорят «мы были добросовестны и по сути дождались завершения судебных разбирательств для того, чтобы убедиться, что актив по сути чист", но это, по словам представителя «Роснефти», не соответствует действительности. Он пояснил, что в 2005-2009 проходило судебное разбирательство, связанное с переходом акций неким структурам Урала Рахимова. Судами сделка признавалась ничтожной. В 2005 году сделка объявлена как несоответствующая законодательству, в 2007 и 2009 — как сделка, нарушающая требования публичного порядка. Последствие ничтожности этих сделок — не только в том, что они порождают правовые последствия, но самое главное — оспаривание, то есть признание применения последствий действительности ничтожности сделки принадлежит не только сторонам, в силу прямого указания ГК применять последствие о ничтожности сделки может любое заинтересованное лицо.

«Таким образом, отказ от иска и прекращение судебных разбирательств никоим образом не нивелирует возможность последующих предъявлений претензий», — отметил представитель «Роснефти». Ответчики, продолжает он, всегда говорят: «Мы дождались судебных разбирательств, поэтому невозможно было инициировать судебное разбирательство». «А мы говорим можно, почему, потому что: первое — любое заинтересованное лицо это может сделать, второе — не допускается только когда у нас предмет основания и лица идентичные, это прямое указание ст. 150 ГК. У нас ситуация, естественно, другая: это круг заинтересованных лиц, он может быть достаточно обширен и судебное разбирательство 2014 года, когда акции были все-таки изъяты из незаконного владения ответчика — лишнее тому подтверждение», — отметил представитель «Роснефти».

«В этой части мы считаем, что с учетом профессиональной характеристики, с учетом фактических обстоятельств, проведения проверок Счетной палатой, (достаточно широко это освещалось), судебных разбирательств, ответчики не могли не знать о том, что приобретают акции по ничтожным сделкам и становятся их правообладателем», — заключил представитель «Роснефти».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В «Роснефти» раскрыли подробности судебной тяжбы с «Системой»
«Роснефть» сочла неуважением заявление АФК «Система» в адрес суда
Эксперт назвал «шулерским подходом» поведение АФК «Системы» в суде
Последние новости
Названо имя основного подозреваемого в совершении барселонского теракта
Умер один из пострадавших при теракте в испанском Камбрильсе
Мусор предложили выносить в кожаном мешке за 450 долларов
Открыты разрушающие звезды ускорители частиц
В России открылась вакансия хайпожора
На артиллерийских учениях в Южной Корее погиб солдат
Лихач на Mercedes разогнался до 300 километров в час на Киевском шоссе  
Другие материалы рубрики
Бизнес10:5916 августа

Парить как кузнечики

История рождения и становления батутного центра в Туле
12:57Сегодня

Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

13:14 9 августа

Компания Mercedes-Benz разработала внешние подушки безопасности для пешеходов

18:3717 августа

«Газпром» установил абсолютный рекорд суточного экспорта газа

Бизнес07:06 7 августа

Здоровье не купишь

С начала года цены на многие лекарства растут в три раза быстрее инфляции
11:46 9 августа

«Яндекс» и Сбербанк объявили о намерении создать совместное предприятие

09:57Сегодня

Сотрудники «Аэрофлота» с удивлением нашли свои подписи под петицией ШПЛС

16:0717 августа

Житель Тамбовской области передумал взыскивать с МТС 30 миллиардов рублей

Бизнес00:0711 августа

Чифирнем: Россия останется без кофе

Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
20:00 8 августа

«МегаФон» запустил в Москве гигабитную сеть LTE

17:2717 августа

Россельхознадзор запретил ввоз продукции четырех белорусских предприятий

14:0117 августа

В МТС прокомментировали намерение абонента взыскать 30 миллиардов рублей

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Тюменские врачи спасли проглотившего голову куклы ребенка
Убойные шишки
Поход по грибы кончился жестокой расправой и рабством на марихуановой плантации
Наталья Поклонская«Кощунственно сравнивать Гитлера и Ленина»
Чем рискуют российские депутаты
«Праздник топора» досрочно завершили после массового отравления
Подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре ЛЭП у деревни Парашино
Жители Омска пожаловались на выпавший белый порошок
Все материалы
Мир
Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики
Что стоит за кровавым терактом в Барселоне
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Удар по Испании: что известно о теракте в Барселоне
Жертвами атаки на фургоне стали 13 человек
На артиллерийских учениях в Южной Корее погиб солдат
Посольство рассказало о пострадавшей при теракте в Камбрильсе россиянке
Исламисты в Кении обезглавили трех человек
Глава МВД Польши объяснил теракт в Барселоне засильем мигрантов
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Реконструкция латгальского костюма и латгальский гербЗа Латгалию!
В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Премьер-министр Литвы обвинил Россию в экономическом удушении Прибалтики
В СБУ заявили о задержании лидера диверсионной группы российских спецслужб
В Нацгвардии Украины созданы роты для алкоголиков
Порошенко назначил ответственных за возвращение Крыма чиновников
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
Сбербанк увидел 30-процентный рост спроса на ипотеку
S&P подтвердило рейтинг банка «Открытие» на уровне «В+»
Доллар упал ниже 59 рублей
Австралия усилит регулирование криптовалют
Morgan Stanley сообщил о рекордных темпах роста мирового ВВП
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
«Роснефть» заявила об осведомленности АФК о незаконном владении «Башнефтью»
«Газпром» установил абсолютный рекорд суточного экспорта газа
Сотрудники «Аэрофлота» с удивлением нашли свои подписи под петицией ШПЛС
Житель Тамбовской области передумал взыскивать с МТС 30 миллиардов рублей
Россельхознадзор запретил ввоз продукции четырех белорусских предприятий
Все материалы
Силовые структуры
Османский ответ
Турецкое оружие завоевывает мир
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Алексей УлюкаевДва лимона, нефть, Гоа
За что судят бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева
Опубликовано видео ударов ВКС России по боевой технике ИГ у города Акербат
Появилось видео пуска ракеты «Калибр» с атомной подлодки «Северодвинск»
В Екатеринбурге ограбили банк
Отставного полковника ГРУ Квачкова приговорили к 1,5 годам лишения свободы
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
На Марсе нашли загадочное водохранилище
Открыты разрушающие звезды ускорители частиц
Найден убивающий рак витамин
«Макдоналдс» случайно слил iPhone 8
Все материалы
Спорт
Сексизм в действии
Деньги доказывают: равноправие полов в спорте — миф
Карякин разозлился на себя из-за ничьей с Каспаровым в партии по блицу
Абрамович отказал тренеру «Челси» в покупке нападающего за 100 миллионов евро
Судья из Литвы отменил чистый гол «Краснодара» в игре с «Црвеной Звездой»
«Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в матче квалификации Лиги Европы
Conor McGregor«Он огреб по полной, его самолюбие пострадало»
Конор Макгрегор — нытик и лжец?
Лучший бомбардир команды Слуцкого выбыл на полгода
Все материалы
Культура
Спасти нерядового Райана
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Телохранителя киллера» до «Эмоджи»
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
«Наркоманы и проститутки, где тут ваши амфетамины?»
Власти пытаются подчинить молодежь, срывая вечеринки и запрещая фестивали
Создатели «Нелюбви» решили бороться с «Матильдой» за выдвижение на «Оскар»
Евгений Осин пропал без вести
Дети Джонни Кэша ужаснулись нацисту в футболке с изображением музыканта
Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн» обзаведется спин-оффом
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
Oleg Tinkov, Chairman of Tinkoff Credit Systems, reacts during an interview with Reuters' journalists in Moscow September 25, 2012. REUTERS/William Webster (RUSSIA - Tags: BUSINESS PROFILE)«Блогеры за бабки мать родную продадут»
За что в сети ненавидят Тинькова, боятся Галустяна и унижают белорусов
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Журналистка раскрыла тайные значения эмодзи
Тень Трампа в доме обычной семьи насторожила американцев
В сети попытались запутать террористов в Барселоне снимками котов
Судорога в ноге спортсмена заставила пользователей сети поверить в инопланетян
Все материалы
Ценности
Танки и люрекс
Роль модников в крахе СССР
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Новая краска для Porsche обошлась его владельцу дороже автомобиля
Мусор предложили выносить в кожаном мешке за 450 долларов
Итальянцы пустили крокодилов на оправы очков
Дочь Мадонны застали в секс-шопе
Рианна увековечила свой образ в носках
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Туристов в Израиле начали обучать борьбе с террористами
Двое россиян погибли в аварии на юге Таиланда
Туристическому рынку Турции предрекли потери в 30 миллиардов долларов
Эксперты оценили влияние теракта в Барселоне на турпоток
Стоимость путевок в Турцию упала ниже цены на авиабилеты
Все материалы
Из жизни
«Больше вина — меньше одежды»
Где и как проводят каникулы самые знаменитые модели
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Во Флориде нашли двухголовую морскую черепаху
Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя
Американец пожаловался врачам на девятисантиметровый гвоздь в сердце
Австралийский Мельбурн признали лучшим городом мира
Все материалы
В какие истории попадают бабушки за рулем
Что происходит, когда дамы в возрасте пытаются быть в тренде
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
Самые продаваемые иномарки с пробегом
Какие иномарки пользуются наибольшим спросом на вторичке
Убить за девять минут
Машины, которые попали в аварию, едва успев покинуть автосалон
Британец разгонит сарай с закисью азота до 160 километров в час
Выставлен на продажу первый лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина
Компания BMW раскрыла «близкий к серийному» новый родстер Z4
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы