Бизнес
 

«Системе» предсказали потерю половины активов из-за решения суда

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Решение башкирского арбитража о взыскании с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти» может лишить АФК примерно половины активов. Такое мнение высказал аналитик «Открытие Брокера» Тимур Нигматуллин, передает РИА Новости.

«На текущий момент объем удовлетворенных требований подразумевает, что «Система» может лишиться примерно половины своих активов или же драматически нарастить долг», — сказал аналитик.

Он также отметил, что акции «Системы» после оглашения решения суда выросли на 4,02 процента, но затем снизились на 2 процента. «Дело в том, что ранее участники рынка закладывали в стоимость бумаг удовлетворение требований в чуть большем объеме», — отметил эксперт.

Ранее 23 августа стало известно, что башкирский арбитраж взыскал с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти» по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 миллиарда рублей. Суд также постановил взыскать с АФК и «Системы-Инвест» в пользу «Роснефти» госпошлину в размере 159,7 тысячи рублей.

Корпорация намерена обжаловать это решение.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к «Системе» и компании «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией «Башнефти». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

Как пояснял официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск связан с уменьшением стоимости активов «Башнефти» в результате ряда реорганизаций, произведенных АФК «Система».

В июне Арбитражный суд Башкирии по ходатайству «Роснефти» принял решение об аресте принадлежащих АФК 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций «Медси» и 90,47 процента акций БЭСК. Балансовая стоимость этих активов составляет 185 миллиардов рублей.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

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