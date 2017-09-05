Путин выразил надежду на мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система»

Президент России Владимир Путин надеется на мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» по иску госкомпании к холдингу Владимира Евтушенкова на 170,6 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 5 сентября, он сказал на пресс-конференции по итогам визита на саммит БРИКС в Китай, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Было бы неправильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу. Но я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения», — отметил он.

По его словам, такой вариант пошел бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом. При этом глава государства признался, что не может на сто процентов предсказать, как будет развиваться ситуация дальше. «Потому что никаких прямых указаний я никому по этому поводу не давал и считаю давать не целесообразно», — подчеркнул президент.

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Путин также рассказал, что встречался с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и основным владельцем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым по вопросу судебных разбирательств между компаниями и выслушал позицию и того, и другого.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к «Системе» и компании «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией «Башнефти». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

Башкирский арбитраж 23 августа взыскал с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти» по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 миллиарда. В «Роснефти» выразили удовлетворение этим решением.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.