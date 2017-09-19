В «Роснефти» посчитали аппеляцию АФК «Система» отказом от диалога

«Роснефть» расценивает факт подачи апелляционной жалобы АФК «Система» при отсутствии от нее предложений по мировому соглашению, как односторонний отказ от конструктивного диалога. Такое мнение высказал РИА Новости пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Мы не можем пока оценивать саму апелляционную жалобу, потому что мы ее не видели, но сам факт подачи жалобы, тем более на фоне полного отсутствия каких-либо предложений со стороны АФК «Система» в любой форме, мы расцениваем как односторонний отказ от мирового соглашения», — подчеркнул Леонтьев.

Ранее, 19 сентября АФК «Система» подала апелляционную жалобу на решение башкирского суда по иску «Роснефти», взыскавшего с корпорации 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти».

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11 сентября президент «Роснефти» Игорь Сечин говорил о том, что участники судебного процесса — «Роснефть», «Башнефть» и АФК «Система» — должны выполнить решение суда, но при этом найти способ не оказать негативного воздействия на деятельность предприятий, акции которых находятся сейчас под судебным арестом. «И в этой связи наша компания безусловно готова к таким конструктивным переговорам с АФК "Система". Мы готовы к организации кредитов для них для того, чтобы они смогли погасить все свои задолженности перед нами и дальше в спокойном режиме работать, имея все эти активы в своем периметре. Я надеюсь, что главный акционер, другие акционеры и менеджмент АФК "Системы" понимают свою ответственность также за нормальную бесперебойную работу этих предприятий, и что их сотрудники не станут заложниками решений жестких, неправильных, которые привели, скажем так, к этому конфликту», — подчеркнул глава «Роснефти».

Он также заявил о том, что «Роснефти» достаточно того, чтобы АФК «Система» рассчиталась с компанией по предъявленным претензиям, которые признал суд. «Надо сказать, что мы не все претензии предъявили. Достаточно сказать, что АФК "Система" будучи акционером вывела также и накопленные дивиденды из "Башнефти". И конкретно в адрес "Системы" ушли порядка 133 миллиардов рублей. Вот эта сумма практически совпадает с утвержденным судом объемом претензий в 136 (миллиардов — прим. «Ленты.ру»), так что можно уверенно утверждать, что деньги у "Системы" есть, и она может спокойно рассчитаться по этому судебному решению, по этим претензиям судебным», — сказал Сечин.

Исполнительный директор «Роснефти» также подчеркнул, что компания готова поучаствовать в организации кредитных линий для погашения перед ней задолженности со стороны АФК «Системы». По его словам, такие предложения уже переданы как минимум двумя финансово-кредитными учреждениями.