Сечин заявил о намеренном вредительстве при реорганизации «Башнефти»

В АФК «Система» понимали, что реорганизация неизбежно причинит «Башнефти» существенные убытки, поэтому, осуществляя вывод имущества, действовали не как добросовестные акционеры, а исключительно в собственном интересе, что подтверждает наличие вины в нанесении ущерба. Такое мнение высказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, проведенную по усмотрению АФК реорганизацию, в результате которой общество «Башнефть» утратило часть своего имущества, нельзя назвать соответствующей обычным условиям делового оборота.

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Сечин также отметил, что участники судебного процесса — «Роснефть», «Башнефть» и АФК «Система» — должны выполнить решение суда, но при этом найти способ не оказать негативного воздействия на деятельность предприятий, акции которых находятся сейчас под судебным арестом. «И в этой связи наша компания безусловно готова к таким конструктивным переговорам с АФК "Система". Мы готовы к организации кредитов для них для того, чтобы они смогли погасить все свои задолженности перед нами и дальше в спокойном режиме работать, имея все эти активы в своем периметре. Я надеюсь, что главный акционер, другие акционеры и менеджмент АФК "Системы" понимают свою ответственность также за нормальную бесперебойную работу этих предприятий, и что их сотрудники не станут заложниками решений жестких, неправильных, которые привели, скажем так, к этому конфликту», — подчеркнул глава «Роснефти».

Он также заявил о том, что «Роснефти» достаточно того, чтобы АФК «Система» рассчиталась с компанией по предъявленным претензиям, которые признал суд. «Надо сказать, что мы не все претензии предъявили. Достаточно сказать, что АФК "Система" будучи акционером вывела также и накопленные дивиденды из "Башнефти". И конкретно в адрес "Системы" ушли порядка 133 миллиардов рублей. Вот эта сумма практически совпадает с утвержденным судом объемом претензий в 136 (миллиардов — прим. «Ленты.ру»), так что можно уверенно утверждать, что деньги у "Системы" есть, и она может спокойно рассчитаться по этому судебному решению, по этим претензиям судебным», — сказал Сечин.

Исполнительный директор «Роснефти» также подчеркнул, что компания готова поучаствовать в организации кредитных линий для погашения перед ней задолженности со стороны АФК «Системы». По его словам, такие предложения уже переданы как минимум двумя финансово-кредитными учреждениями.