В «Роснефти» вспомнили о русофобии на фоне судебных тяжб с «Системой»

АФК «Система» в споре с «Роснефтью», связанном с обвинениями в причинении финансового ущерба «Башнефти», использует агрессивный пиар. Такую точку зрения высказал в интервью Business FM пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

«В течение всей этой судебной истории АФК «Система» занималась крайне агрессивным пиаром. Мы даже не говорим вообще об обычном черном пиаре — в конце концов, нашей компании не привыкать, но есть одна очень серьезная специфика. «Система» все время подчеркивала, что Владимир Петрович Евтушенков всегда был лояльным к России и к действующей власти бизнесменом, что, собственно, абсолютно соответствовало действительности. Однако, когда жареный петух клюнул, совершенно очевидным образом «Система» сделала ставку на вот эту русофобскую и путинофобскую истерию, которая сейчас на Западе чрезвычайно развита, и даже с участием нашей сверхрадикальной оппозиции, и четко размещала все свои заказные материалы, опираясь именно на эти ресурсы», — заявил Леонтьев.

Он также заявил, что у сторон спора «есть основа для мирового соглашения». «Если ответчики, признавая свою вину, предпримут действия к ликвидации ущерба. Опять же, я еще раз подчеркну: наш руководитель отметил, что мы предъявили совсем не все претензии. В частности, например, в рамках этих формулировок становится весьма сомнительным вывод огромных, беспрецедентных дивидендов, примерно соответствующих по размеру нашим претензиям. Но эти дивиденды могут быть и использованы, собственно, для погашения», — добавил он.

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Ранее 11 сентября глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что «Роснефть» предъявила не все претензии АФК «Система». В частности, по его мнению, «Система» могла бы выплатить «Роснефти» в возмещение ущерба 136,3 миллиарда рублей из дивидендов, полученных во время владения акциями башкирской компании. Он добавил, что компания готова участвовать в организации кредитных линий для «Системы», что она смогла расплатиться.

5 сентября президент России Владимир Путин выразил надежду на мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» по иску госкомпании к холдингу Владимира Евтушенкова на 170,6 миллиарда рублей.

Башкирский арбитражный суд 23 августа взыскал с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти» по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 миллиарда. В «Роснефти» выразили удовлетворение этим решением.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

