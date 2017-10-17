Кассация отказалась снять арест с активов «Системы» по иску «Роснефти»

Арбитражный суд Уральского округа, находящийся в Екатеринбурге, отклонил кассационную жалобу АФК «Система» и ее дочерней структуры на арест активов в рамках иска «Роснефти» на 170,6 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

«Постановление суда оставить без изменений, кассационную жалобу — без удовлетворения», — цитирует агентство судью Ольгу Рогожину. Представитель «Системы» заявил, что компания намерена обжаловать арест активов в Верховном суде России, сообщает ТАСС.

В кассационных жалобах истцы требовали отменить определение арбитражного суда Башкирии от 23 июня об обеспечительных мерах по иску «Роснефти» и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 августа, который подтвердил законность этого решения.

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В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия. 23 августа Арбитраж Башкирии частично удовлетворил исковые требования, взыскав с АФК 136,3 миллиарда рублей.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали «Системе». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.