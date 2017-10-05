Сечин заявил об отсутствии предложения АФК «Система» о мировом соглашении

«Роснефть» не считает единственное предложение от АФК «Система» о проведении коммерческого арбитража в «Башнефти» предложением об урегулировании судебного спора между компаниями. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Единственное официальное предложение, которое мы получили от "Системы", касалось проведения некоего коммерческого арбитража, но коммерческий арбитраж обычно проводят в случае наличия контрактных споров, а у нас корпоративный спор, связанный с ущербом», — подчеркнул глава «Роснефти». «Это предложение мы не можем расценивать как какое-то предложение об урегулировании. Тем более у нас есть судебное решение, начинать новые процедуры абсолютно неприемлемо. Я бы не считал, что это официальное предложение об урегулировании», — сказал Сечин. Он добавил, что у него «нормальный прогноз, в рамках судебных решений» относительно урегулирования спора.

Ранее 5 октября председатель совета директоров и основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил журналистам, что его компания делала «Роснефти» предложение по мировому соглашению в споре относительно «Башнефти».

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3 октября сообщалось о том, что восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске 13 ноября рассмотрит апелляционную жалобу АФК «Система» на решение нижестоящего арбитража о взыскании с нее 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти». В «Роснефть» расценили факт подачи апелляционной жалобы АФК «Система» при отсутствии от нее предложений по мировому соглашению как односторонний отказ от конструктивного диалога. С таким заявлением выступил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия. 23 августа Арбитраж Башкирии частично удовлетворил исковые требования, взыскав с АФК 136,3 миллиарда рублей.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали «Системе». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.