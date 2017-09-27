Жалоба АФК «Система» направлена в апелляционный суд Челябинска

Материалы основного дела по иску «Роснефти» к АФК «Система» направлены в 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Арбитражного суда Башкирии Дины Изосимовой.

Решение принято после подачи через канцелярию башкирского суда апелляционной жалобы от представителей АФК «Система» на определение Арбитража Башкирии, взыскавшего в пользу «Башнефти» 136,3 миллиарда рублей, пояснила Изосимова.

АФК подала апелляцию 19 сентября. Официальный представитель компании Сергей Копытов пояснил, что, в соответствии с процессуальным законодательством, это является необходимым этапом для возможного мирового соглашения. По его словам, корпорация стремится найти «приемлемое для обеих сторон решение».

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В свою очередь в «Роснефти» расценили действия ответчика как односторонний отказ от конструктивного диалога. «Мы не можем пока оценивать саму апелляционную жалобу, потому что мы ее не видели, но сам факт подачи жалобы, тем более на фоне полного отсутствия каких-либо предложений со стороны АФК «Система» в любой форме, мы расцениваем как односторонний отказ от мирового соглашения», — подчеркнул пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

11 сентября президент «Роснефти» Игорь Сечин говорил о том, что участники судебного процесса — «Роснефть», «Башнефть» и АФК «Система» — должны выполнить решение суда, но при этом найти способ не оказать негативного воздействия на деятельность предприятий, акции которых в данный момент находятся под судебным арестом.

«Наша компания, безусловно, готова к таким конструктивным переговорам с АФК», — сказал Сечин. Он также заявил, что «Роснефти» достаточно того, чтобы АФК «Система» рассчиталась с компанией по предъявленным претензиям, которые признал суд.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия. 23 августа Арбитраж Башкирии частично удовлетворил исковые требования, взыскав с АФК 136,3 миллиарда рублей.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации. До декабря 2014-го 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце того же года ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.