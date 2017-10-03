Назначена дата рассмотрения судом апелляции «Системы» по иску «Роснефти»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске 13 ноября рассмотрит апелляционную жалобу АФК «Система» на решение нижестоящего арбитража о взыскании с нее 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Материалы основного дела по иску «Роснефти» к АФК «Система» были направлены в восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 27 сентября.

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В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия. 23 августа Арбитраж Башкирии частично удовлетворил исковые требования, взыскав с АФК 136,3 миллиарда рублей.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали «Системе». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.