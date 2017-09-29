«Система» нашла способ затянуть выплату по иску «Роснефти»

Бывший инвестор МТС Евгений Графеев обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к АФК «Система» и ее дочерней компании, требуя возврата полученных от «Башнефти» дивидендов за время владения акциями компании. Об этом сообщается в копии иска, имеющейся в распоряжении «Ленты.ру».

Истец просит вернуть выплаченные компаниям дивиденды от деятельности «Башнефти», ссылаясь на то, что АФК и ее структуры владели акциями нефтяного холдинга незаконно. Сумма претензий составляет 133 миллиарда рублей. Является ли он акционером Башнефти» или «Роснефти», которой в настоящее время принадлежит 65 процентов в «Башнефти», неизвестно.

Сам Графеев в беседе с ТАСС уклонился от ответа на этот вопрос, отметив только, что подача иска - его «гражданский долг».

По мнению директора аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева, юридический смысл данного иска может заключаться в попытке задержать выплату по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система».

«Лет так 17 назад какой-нибудь акционер «Лукойла», который покупал акции компании на символическую сумму, долларов на 70, так поступал. Ему что-то не нравилось, и он подавал в суд, требуя, например, остановить сырьевой экспорт. Заканчивалось это тем, что никто сырьевой экспорт не останавливал, но иногда в судах первой инстанции «Лукойлу» удавалось что-то выиграть. Обычно — время. Видимо, мы сейчас имеем со стороны «Системы» случай такой «защиты» с целью задержать выплаты, исходя из опыта конца 1990 — начала 2000 годов», — заявил он.

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Аналитик полагает, что отсрочить платеж «Системе» может и удастся, но итоговая сумма может оказаться больше из-за штрафных санкций. Он добавил, что попытки отсрочить платеж выглядят «действиями на грани фола». Подача иска Графеевым выглядит именно как затягивание выплат, он абсолютно точно действует при этом в интересах «Системы», резюмировал Разуваев.

Башкирский арбитраж 23 августа взыскал с АФК «Система» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти» по иску «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании убытков, понесенных, по мнению истцов, в связи с реорганизацией «Башнефти». В настоящее время это решение оспорено в апелляционной инстанции.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали «Системе». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.