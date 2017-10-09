Суд отказался принять иск к «Системе» на 133 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать иск Евгения Графеева к АФК «Система» и дочерней структуре компании на 133 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Иск поступил в суд 29 сентября. Графеев требовал возврата дивидендов от деятельности «Башнефти», ссылаясь на то, что АФК и ее структуры владели акциями нефтяного холдинга незаконно.

Московский арбитраж не стал рассматривать иск. «Споры между участниками хозяйственных товариществ и обществ, если хотя бы один из них является гражданином, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, не подлежат рассмотрению в арбитражном суде, за исключением случаев, когда указанные споры связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью указанных хозяйственных товариществ и обществ», — пояснили в суде. В документе также отмечается, что истец не является акционером «Башнефти».

29 сентября, комментируя подачу иска Графеевым, директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев предполагал, что юридический смысл данного иска может заключаться в попытке задержать выплату по иску «Роснефти» «Системе».

Башкирский арбитраж 23 августа 2017 года взыскал с АФК «Система» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти» по иску «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании убытков, понесенных, по мнению истцов, в связи с реорганизацией «Башнефти». Это решение было оспорено в апелляционной инстанции.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали «Системе». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

