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Китайских чиновников накажут за пышные свадьбы и похороны в праздники

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Китайских чиновников попросили придерживаться строгих правил бережливости во время недельного фестиваля по случаю дня образования КНР (1 октября 1949 года). Соответствующее постановление выпустила Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД). Об этом стало известно порталу Channel News China.

Комиссия утверждает, что чиновники часто расходуют государственные средства на проведение банкетов, вручение подарков, а также используют служебные автомобили без получения официального разрешения и растрачивают деньги на проведение пышных свадеб и похорон.

«Эти праздники хорошо подходят для отдыха чиновников, но дисциплина в это время должна неукоснительно соблюдаться», — предупреждает ЦКПД. Она призвала госслужащих следовать «коду бережливости», в особенности бюджетных средств.

Издание уточняет, что с 2015 по 2017 годы за растрату бюджетных средств во время праздников было заведено 989 дел.

В мае 2017 года сообщалось, что бывшего высокопоставленного китайского чиновника приговорили к смертной казни. Он был признан виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе убийства и получения взяток на сумму трех с половиной миллионов долларов.

Полномасштабная кампания по борьбе с коррупцией в Китае началась после избрания председателем КНР в марте 2013 года Си Цзиньпина. Он призвал бороться с мздоимством, нанося удары «и по тигру, и по мухе», то есть не щадя ни мелких, ни высокопоставленных чиновников.

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