В Китае уволили назвавшего Мао Цзэдуна дьяволом чиновника

В Китае чиновник лишился работы за то, что назвал бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна дьяволом. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает Reuters.

По данным информагентства, Цзо Чуньхэ — заместитель руководителя Государственного управления по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения КНР (SAPPRFT) в городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй, — написал на своей странице в Weibo (аналог Twitter), что Мао Цзэдун — «дьявол». Кроме того, он высказал свою точку зрения на торжества, устраиваемые каждый год по случаю дня рождения бывшего лидера страны, назвав их «крупнейшим в мире поклонением культу».

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После этого Цзо Чуньхэ был уволен с вынесением административного предупреждения. Помимо «публикации неверных высказываний в Weibo», его обвинили в «серьезном нарушении партийной дисциплины» и рекомендовали «подумать о своих ошибках». Аккаунт чиновника в Weibo был удален, однако в сети распространяются скриншоты публикации.

Комментариев по поводу этой ситуации у самого Цзо Чуньхэ информагентству получить не удалось.

Мао Цзэдун занимал пост председателя КНР с 1954 по 1959 годы. Он умер 9 сентября 1976-го, однако до сих пор почитается коммунистической партией государства как основатель современного Китая.