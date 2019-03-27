Китайского профессора отстранили от работы после критики Си Цзиньпина

Университет Цинхуа в Пекине отстранил от преподавания одного из профессоров после критики председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает The New York Times.

Преподавателя права Сюй Чжанжуня заставили прекратить все занятия с 25 марта. Ему также сообщили о резком сокращении зарплаты. В настоящий момент специально созданная в университете группа ведет в отношении профессора расследование, уделяя особое внимание его критическим сочинениям. «В худшем случае я могу оказаться в тюрьме», — отметил Сюй.

Профессор стал широко известен в 2018 году, когда опубликовал серию сочинений с критикой Си Цзиньпина. В них осуждались авторитарные методы правления руководителя КНР, которые, на взгляд Сюя, могут привести страну к катастрофе.

Материалы чаще всего публиковались на китайской версии сайта Financial Times. Несмотря на цензуру, которая блокировала колонки, эссе широко распространились среди жителей страны. Они включали в себя исторические отсылки и были выполнены в традиционном китайском стиле.

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The New York Times отмечает, что во время правления Си Цзиньпина существенно ужесточился контроль над интеллектуальной средой Китая.

В июне 2018-го сообщалось, что сайт телевизионной сети HBO в Китае был заблокирован после шутки о Си Цзиньпине, прозвучавшей в эфире. Его назвали «жутким дядей, который держит в своем подвале 800 тысяч человек», и сравнили с мультипликационным персонажем Винни Пухом, изображение которого также подвержено цензуре в китайском сегменте интернета.

В Китае нельзя пользоваться Google, YouTube и такими соцсетями, как Twitter, Facebook, Snapchat и Instagram. Цензуре в интернете подвергаются целый ряд слов, фраз и изображений.

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