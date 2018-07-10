Китаянка облила портрет Си Цзиньпина чернилами и пропала

В Китае пропала местная жительница, облившая чернилами изображение председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщает ABC News, девушка по имени Дун Яоцюн (Dong Yaoqiong) выражала протест против тотального контроля. Ролик, снятый в Шанхае, был выложен в Twitter.

«Я выступаю против Си Цзиньпина и его авторитарной диктатуры», — говорит девушка на видео. Она также высказывает недовольство Коммунистической партией Китая, после чего выплескивает черные чернила на постер.

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Позднее она опубликовала на своей странице фото, сделанное через дверной глазок. На нем видно полицейских. «Я не совершала преступления», — указала Дун Яоцюн. Она добавила, что выйдет к стражам порядка, после чего пропала.

Как отмечается, аккаунт девушки в Twitter удалили, однако видео и фото успели разойтись по сети. Некоторые юзеры утверждают, что девушку арестовали и увезли на допрос в Пекин.

Inkstone пишет, что девушка — сотрудница одного из агентств недвижимости. Издание отмечает, что ее акцию начали повторять и другие китайцы, вероятно, живущие за границей.

В конце июня сообщалось, что сайт телевизионной сети HBO в Китае был заблокирован после шутки о Си Цзиньпине, прозвучавшей в эфире. Ведущий юмористического шоу Last Week Tonight Джон Оливер назвал председателя КНР «жутким дядей, который держит в своем подвале 800 тысяч человек». Он также высмеял его схожесть с мультипликационным персонажем Винни Пухом, изображение которого также подвержено цензуре в китайском сегменте интернета.

В Китае нельзя пользоваться Google, YouTube и такими соцсетями, как Twitter, Facebook, Snapchat и Instagram. Цензуре в интернете подвергаются целый ряд слов, фраз и изображений. В феврале в Weibo запретили использовать латинскую букву N, а также некоторые фразы и названия книг.

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