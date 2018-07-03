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В Китае запретили ругать Трампа

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Дональд Трамп

В Китае СМИ обязали воздерживаться от резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа, а также не цитировать его комментарии и высказывания представителей администрации Белого дома по поводу торговой войны, не дожидаясь заявлений правительства КНР. Текст инструкции был опубликован China Digital Times. При этом отмечается, что источник, на который ссылается издание, не указан по причинам безопасности.

Средствам массовой информации не следует передавать американские новости и комментарии по поводу торговой войны, критиковать «вульгарные высказывания» американского лидера. В то же время нужно быть готовым к длительному конфликту, говорится в инструкции.

В документе также отмечается, что на данной стадии «торговый конфликт между странами предполагает сдержанность и обдуманность действий».

«Мы прекращаем переговоры и начинаем действовать по принципу "око за око". (...) Необходимо поддерживать общественное спокойствие, (...) нужно наносить удар точно и аккуратно, деморализуя разные группы внутри Соединенных Штатов, — приводит указания портал. — Торговая война — война против подъема Китая, с целью проверить, какая из стран более выносливая. Ни в коем случае нельзя проявлять нерешительность и быть мягкотелыми».

15 июня Трамп дал старт торговой войне с Китаем, введя 25-процентную импортную пошлину на китайские товары объемом в 50 миллиардов долларов в год. По его словам, облагаемый пошлиной импорт включает товары, связанные со стратегическим планом «Сделано в Китае-2025». План направлен на доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, которые будут двигателем будущего экономического роста для Китая, но повредят развитию США.

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