США захотели избежать ответственности за торговую войну

Президент США Дональд Трамп захотел вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО), которая может потребовать взысканий со своих членов, в том числе США, за развязанную торговую войну. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса.

«Он обещал это уже 100 раз. Это окончательно нас унизит как страну», — говорит источник издания, отметив, что Трамп постоянно говорит своим советникам о том, что ВТО регулярно «нагибает нас».

«Я не понимаю, почему мы еще там. ВТО создано всем остальным миром, чтобы принижать США», — приводит источник слова Трампа. Axios добавляет, что президенту США неоднократно пытались объяснить, что ВТО для США благо, вдобавок на страну в рамках организации работает целая армия торговых юристов, но все аргументы Трамп не воспринимает всерьез.

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Советники президента стараются уходить от конкретики в этом вопросе, чтобы у Трампа оставались хотя бы какие-то сомнения, отмечает издание. Однако это может привести к единоличному решению, как это ранее было уже с Транс-тихоокеанским партнерством.

Из-за агрессивной протекционистской политики Трампа против США уже заведено несколько дел за развязывание торговой войны со всем миром. Самым жестким решением, которое повлияет на мировые рынки являются торговые пошлины в отношении стали и алюминия, которые введены против всех мировых поставщиков. В пятницу, 29 июня, в ВТО пожаловалась и Россия.

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