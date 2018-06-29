Россия пожаловалась на торговую войну с США

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования пошлин США на сталь и алюминий. Об этом в пятницу, 29 июня, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

«Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России, иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия», — сказал он.

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По его словам, консультации — это первая стадия процедуры разрешения споров в международной организации. «Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора», — добавил Орешкин.

В мае Россия уведомила ВТО о возможном введении пошлин на американские товары из-за повышения США пошлин на сталь и алюминий. Стоимость ответных торговых ограничений в отношении товаров из США на первом этапе составит около 93 миллионов долларов. Весь объем мер Россия оценивает почти в 540 миллионов долларов, эта сумма эквивалентна ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия, полагают в Минэкономразвития.

Москва объявила торговую войну Вашингтону 19 июня. Минэкономразвития анонсировало введение собственных пошлин на импорт товаров из США. По словам главы ведомства Максима Орешкина, речь, в частности, идет об американской строительно-дорожной технике, однако полный перечень продукции пока не раскрывается.

В марте нынешнего года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия по 25 и 10 процентов соответственно.

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