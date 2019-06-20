Названа самая выгодная компания мира

Производитель графических процессоров Nvidia стал самой прибыльной для инвесторов компанией в мире, следует из рейтинга, составленного Boston Consulting Group.

Авторы подсчитывали доход, который могло принести потенциальным инвесторам владение одной акцией той или иной компании. Они опирались на показатель совокупной акционерной доходности (total shareholder return, TSR). Он включает в себя два параметра: прирост рыночной стоимости акции и полагающиеся ее владельцам дивиденды. Чтобы вычислить совокупную акционерную доходность, необходимо сложить разницу между ценой продажи (или текущей рыночной стоимостью) и покупки акции с выплаченными дивидендами, и полученный результат разделить на цену покупки. TSR вычисляется в процентах.

TSR Nvidia за пять лет — с 2014 по 2018 год — составила 54,4 процента. На втором месте оказался китайский пищевой холдинг Kweichow с результатом 43,5 процента, на третьем — американский медиапровайдер Broadcom с 39,5 процента.

На десятое место авторы рейтинга поставили российскую нефтяную компанию «Лукойл», TSR которой за последние пять лет равняется 27,1 процента. Соцсеть Facebook, в прошлом году занимавшая пятое место, опустилась на 33-е из-за резкого обвала акций в конце 2018 года.

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